Après 14 ans chez Edmond de Rothschild, Philippe Marquier fonde Rotonde Gestion Privée, à Aix-en-Provence. Rotonde Gestion Privée est spécialisé dans l'accompagnement des entrepreneurs et des familles. Philippe Marquier est diplômé d'Aix Marseille Université. Il a travaillé à la Banque Martin Maurel et au CIC. Liens utiles :L’actualité des nominations chaque semaine dans Gomet’ L’hebdo et tous…