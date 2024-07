Share on Facebook

Les Rencontres d’Arles, le plus grand festival de photographie en France, attirent plus de 100 000 visiteurs à chaque édition. Du 1er juillet au 29 septembre 2024, la ville accueille une quarantaine d’expositions mettant en vedette les photographes les plus renommés du monde. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle édition de cet événement unique en France !

« Sous la surface », le thème de la 55e édition

La 55e édition du festival, baptisée « Sous la surface », met en avant plusieurs expositions dédiées à la photographie japonaise ainsi qu’une rétrospective des œuvres de l’américaine Mary Ellen Mark. Cet événement unique propose une quarantaine d’expositions réparties dans différents lieux de la ville. Les photographes de renommée mondiale, tels que Nicole Gravier, y dévoilent leurs histoires, voyages, rencontres et inspirations à travers des expériences photographiques immersives, à apprécier dans différents cadres d’Arles. « Remous, esprits, traces, lectures parallèles et relectures sont autant de nouvelles perspectives qui sous-tendent l’édition 2024 des Rencontres d’Arles. Photographes, artistes et commissaires dévoilent leurs visions, leurs histoires, telle celle de notre humanité, tour à tour contrariée, en perpétuelle redéfinition, résiliente, mais aussi visionnaire. À la marge ou établis, les récits mènent à des voi(x)es multiples. Tous émanent des interstices d’une surface poreuse : ils s’entremêlent, se superposent, se chevauchent. La période est excitante, tant cet ensemble conduit à une pluralité d’itinéraires à emprunter ».

Le festival inclut également diverses récompenses, telles que le Prix Découverte, le Prix du public, le Prix du livre d’auteur, et le Prix du livre photo-texte. Les visiteurs ont aussi l’opportunité de participer à des stages de photographie pour se perfectionner dans cet art. Le programme complet des expositions et activités est à retrouver ici.

La billetterie est ouverte sur plusieurs points de vente dans la ville, notamment au bureau du festival, à la Place de la République, à l’Espace Van Gogh et à la Mécanique générale. Les tarifs varient de 4,50€ (entrée sur une exposition) à 42€ (pack), avec des réductions pour les étudiants, demandeurs d’emploi, familles nombreuses et autres catégories spécifiques. Le festival est gratuit pour les jeunes de moins de 18 ans. Les expositions des Rencontres d’Arles 2024 sont ouvertes tous les jours de 10h à 19h30, du 1er juillet au 29 septembre (dernière entrée à 19h). Le festival reste accessible tous les jours, y compris les jours fériés (14 juillet et 15 août).

En savoir plus : Lieu : 13104 Arles / Contacts : 04 90 96 76 06, www.rencontres-arles.com/fr, Facebook

