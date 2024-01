Share on Facebook

Lors du conseil municipal d’octobre 2023, la Ville de Marseille a voté la création d’une nouvelle piscine municipale dans le quartier de Bougainville, pour un budget avoisinant les 14 millions d’euros. La municipalité, qui collabore sur ce dossier avec l’établissement public d’aménagement Euroméditerranée (Epaem), vient de franchir une nouvelle étape en révélant le noms des quatre groupements maîtres d’ouvrage choisi pour donner vie à cette piscine. Il s’agit des cabinets Dubuisson Architecture (Paris), Marc Mimram Architecture & Associés (Paris), Raum (Nantes) et Z Architecture (Lyon). Les quatre dossiers ont été retenus parmi trente-six candidatures. Une seconde étape de sélection aura lieu en mai 2024 pour choisir le projet lauréat.

La future piscine doit voir le jour en bordure du futur parc Bougainville, actuellement en chantier. Le périmètre exact n’est pas précisé dans le communiqué de presse annonçant le noms des groupements mais à l’époque (voir en document source ci-dessous).

Piscine à Bougainville : livraison prévue en 2027

Le futur lauréat travaillera sous une maîtrise d’ouvrage directement assurée par Euroméditerranée. Le projet recherché doit permettre d’intégrer la future piscine « dans son environnement paysager et bâti dans le respect de l’architecture bioclimatique méditerranéenne. » Il comprendra en outre un bassin sportif, un bassin d’apprentissage, une pataugeoire avec des jeux, ainsi que des aménagements extérieurs tels qu’un solarium végétalisé. Les travaux débuteront en septembre 2025, pour une livraison du bâtiment au printemps 2027.

« Grâce à cette réalisation nous permettrons aux petites Marseillaises et aux petits Marseillais d’apprendre à nager, et aux habitants de profiter d’un nouveau lieu de vie et d’un nouvel équipement sportif au cœur du 3e arrondissement », se réjouit dans un communiqué le maire de Marseille Benoît Payan. De son côté, la présidente d’Euroméditerranée Laure-Agnès Caradec salue « un travail collégial en faveur du quotidien des usagers. » Ce projet vient s’ajouter à celui d’une piscine aux pieds du Mucem, qui doit voir le jour à l’été 2024.

Document source : le communiqué de presse transmis par la Ville

