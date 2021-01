Share on Facebook

Total Quadran, la filiale dédiée au développement et à la production d’énergie renouvelable de Total, a remporté avec Ombrea, start-up montante de l’agritech et basée sur le Technopôle de l’Arbois à Aix, six projets au dernier appel d’offres innovation de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE). Ces derniers seront mis en service dès 2023 pour renforcer le développement de « l’agrivoltaïque » (agriculture avec énergie photovoltaïque).

L’agrivoltaïsme est « un relai de croissance majeur pour la production électrique photovoltaique » explique Thierry Muller, le directeur général de Total Quadran dans un communiqué du 23 décembre. Ainsi, la technologie des « ombrières intelligentes capables de moduler l’ombrage » permet d’apporter aux plantes le microclimat dont elles ont besoin pour leur bonne croissance.

Certaines cultures seront privilégiées comme les vignes, les pivoines ou les plantes à parfum aromatiques et médicinales (PPAM) afin de « maximiser les rendements agricoles » et « les économies d’eau » tout en produisant « 18 GWh soit l’équivalent de la consommation de 16 000 habitants ».

Les projets récompensés, situés en Occitanie, en Provence-Alpes Côte d’Azur et en Auvergne-Rhône- Alpes, viennent rassurer les agriculteurs inquiets face aux aléas climatiques tels que la sécheresse ou les gelées soulignent les partenaires. Ombrea « en lien étroit avec le monde agricole » connaît les problématiques et enjeux de ces mutations. La directrice générale d’Ombrea, Julie Davico-Pahin, affirme que « l’expertise développée en agronomie, mécanique et intelligence artificielle » d’Ombrea permet « le déploiement d’une solution performante, qui a su faire ses preuves. »

A noter que les relations entre Total et Ombrea ne datent pas de ces projets annoncés en décembre. Total Développement Régional, acteur économique qui contribue à l’accélération de la transition énergétique, soutient Ombrea par un prêt à taux zéro de 70 K€ octroyé en juillet 2020.

