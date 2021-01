Alors que la polémique sur la lenteur de la campagne de vaccination enfle, le président de la Région Sud Renaud Muselier demande une nouvelle fois au gouvernement de « s’appuyer davantage sur les collectivités locales ». A l’occasion d’un point presse en visioconférence organisé lundi 4 janvier, il a précisé sa vision d’une stratégie de campagne de vaccination réussie : « On doit mieux prioriser les cibles et notamment davantage les zones rouges, les plus touchées, plutôt que les zones blanches », avance-t-il. Ainsi, les départements des Alpes-Maritimes et des Hautes-Alpes, les plus atteints par la recrudescence du virus, devraient être favorisés avec plus de vaccins selon Renaud Muselier. Pour l’instant, « nous ne savons pas combien de vaccins seront ventilés sur la région », prévient-il cependant.

Les Régions préparent leurs propositions pour le conseil de défense

Les informations entre l’Etat et les régions semblent avoir du mal à circuler : « ce qui est surprenant, c’est que nous ne connaissons ni les quantités, ni la date des arrivages, ni les moyens logistiques », regrette l’élu. A Nice, le maire Christian Estrosi aurait réussi à se procurer 5 000 vaccins « et il a commencé sa campagne », indique Renaud Muselier. Sur Marseille, il explique que les hôpitaux devraient recevoir aux alentours de 8 000 doses.

En tant que président des Régions de France, Renaud Muselier a consulté ses homologues pour préparer un programme de propositions « claires et précises », assure-t-il. Par exemple, il propose de s’appuyer sur les pharmacies pour vacciner la population, sur les Départements pour les Ehpad ou encore de se mettre en relation avec les mairies pour la mise à disposition des gymnases afin d’accélérer la campagne. « Notre programme est presque prêt et sera finalisé mercredi à l’occasion d’une réunion des présidents des autres régions que j’ai convoqué. Le but est de faire remonter un maximum d’informations avant le conseil de défense », annonce-t-il.

Face à l’échec de la stratégie de #vaccinations et le danger que cela fait peser sur nos concitoyens, j’ai convoqué pour mercredi une réunion des Présidents des @Regionsdefrance, consacrée au rôle et aux exigences de nos territoires. Cette inertie ne peut plus durer ! #COVID19 pic.twitter.com/yo5ViDIRwX — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) January 3, 2021

Jean Castex attendu à Toulon demain mardi 5 janvier

Il aura cependant l’occasion d’en discuter dès demain avec Jean Castex « en qui j’ai une totale confiance pour réussir cette campagne de vaccination », assure le président de la Région Sud. Le Premier ministre est attendu à Toulon ce mardi 5 janvier pour signer le contrat d’avenir avec Renaud Muselier, « le premier du pays. C’est un geste symbolique qui montre que je suis un partenaire de référence de l’Etat », se félicite-t-il. Ce contrat d’un montant record de 5,5 milliards d’euros est la suite du précédent contrat de plan Etat-Région qui s’inscrit dans le cadre du projet de relance national post-covid.

En ce qui concerne la #vaccination, les @Regionsdefrance souhaitent et peuvent être des partenaires du Gouvernement! Pour ma part, j’ai entièrement confiance dans le Premier Ministre @JeanCASTEX pour accélérer et réussir cette campagne. C’est vital pour la lutte face au #COVID19. — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) January 4, 2021

