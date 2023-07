Share on Facebook

Share on Twitter

Pour cette nouvelle émission du lundi 10 juillet, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille en partenariat avec Gomet’, Sophie Hébrard de BFM Marseille et Julie Rampal-Guiducci de Gomet’ donnent la parole à Raphaël Billé, directeur du programme de la Tour du Valat. Fondée il y a près de 70 ans par Luc Hoffmann, la Tour du Valat est une fondation privée reconnue d’utilité publique qui agit sur un périmètre de 3000 hectares en Camargue pour protéger notamment les zones humides et leur biodiversité.

« Longtemps, les zones humides ont été assimilées à des espaces insalubres et on a cherché à les assécher. Aujourd’hui, nous voulons faire prendre conscience que ce sont des zones essentielles pour lutter contre le réchauffement climatique et protéger la biodiversité » explique Raphaël Billé. Le directeur du programme de la Tour du Valat réagit à une récente étude du CNRS qui fait état de la disparition de 800 millions d’oiseaux. « Cette étude met le doigt sur le fait que l’agriculture intensive est le premier facteur du déclin des oiseaux en Europe. […] Nous le constatons en Camargue, des oiseaux ne vont pas bien, comme le buteur étoilé, mais ce ne sont pas les seuls : les amphibiens sont aussi menacés, par exemple. » Raphaël Billé conclut toutefois sur une note positive : l’oiseau emblématique de la Camargue, le flamant rose, longtemps menacé, se porte aujourd’hui beaucoup mieux : la Tour du Valat a recensé 3000 poussins nés cette année en Camargue.

Décarbonation du commerce international et dépollution des ports au menu de Planète locale le 10 juillet

L’actualité de la semaine revient sur l’université d’été organisée jeudi 6 et vendredi 7 juillet dernier par le cabinet de conseil marseillais Eoc International, consacrée à la décarbonation du commerce international. Pendant deux jours, les experts du domaine se sont relayés pour évoquer le sujet, notamment le directeur général adjoint de l’Organisation mondiale du commerce, ou encore des représentants de Carrefour, Danone et CMA CGM.

Julie Rampal-Guiducci, de la rédaction de Gomet’, présente les boudins Capisorb qui servent à la dépollution des ports, sur le plateau de BFM Marseille Provence (crédit : BFM Marseille Provence)

Enfin, l’objet de la semaine est consacrée aux boudins Capisorb, conçus par l’entreprise Ecofhair en partenariat avec l’association Les Coiffeurs justes. Ces boudins sont remplis de cheveux récupérés chez les coiffeurs partenaires. Une fois placés dans les ports ou dans les cales de bateaux, ils aspirent les hydrocarbures rejetés par les navires, sur le même processus que lorsque les cheveux aspirent le sébum du cuir chevelu. C’est donc une alternative écologique pour dépolluer les ports. Les boudins Capisorb sont d’ores et déjà déployés dans le Vieux-Port de Marseille et à la Pointe-Rouge. Ils vont prochainement être largement implantés dans tous les ports du Var pour sensibiliser l’ensemble des plaisanciers.

Liens utiles :



> Les dernières émissions Planète Locale

> Consultez le Guide l’élu éco-responsable réalisé par Gomet’

> Le supplément thématique Biodiversité de Gomet’

> L’actualité du Geres dans les archives de Gomet’