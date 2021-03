Déjà implanté à Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris et Toulouse, Ippon Technologies a posé ses valises à Marseille fin 2020. Pour développer l’agence marseillaise, Nicolas Bouchy, nommé directeur en décembre, recherche actuellement plusieurs profils clés.

15 talents recrutés en 2021, puis 15 en 2022

Ce cabinet de conseil en stratégie digitale ambitionne de devenir « un acteur décisif des technologies cloud et cata en région Paca » en s’installant à Marseille en octobre dernier. Pour ce faire, Ippon Technologies commence par recruter de nouveaux talents. D’ici fin 2021, Nicolas Bouchy souhaite recruter 15 consultants seniors et juniors cloud et data et un manager technique, et projette d’engager 15 autres salariés en 2022.

Dix consultants sillonnent déjà la région avec un portefeuille client prometteur qui inclut de grosses entreprises locales comme Airbus, Pernod Ricard ou Softway Medical. Selon Guillaume Fournel, le directeur France d’Ippon Technologies, les « besoins sont importants » dans la région. Ippon espère donc aider les entreprises à « tirer pleinement parti du cloud et la data ».

Ippon Technologies en chiffres



Création en 2002

500 consultants

43 millions de chiffre d’affaires en 2019

13% de croissance par an

9 écoles du numériques crée par la fondation

Ippon Technologies horizon 2024

Le leitmotiv d’Ippon Technologies est de doubler ses effectifs dans les trois prochaines années. Ainsi, l’entreprise a mis en place le plan stratégique “Ippon 2024” dont la finalité est d’embaucher le 1000e collaborateur pendant les Jeux Olympiques 2024.

