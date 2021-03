L’accélérateur de start-up de CMA CGM poursuit son expansion international. Dans une interview accordée à Gomet’ en novembre par son directeur, Matthieu Somekh affichait sa volonté d’ouvrir un nouveau Zebox à l’étranger en 2021. Son projet s’est finalement concrétisée avec une nouvelle implantation aux Etats-Unis confirmée le 26 février. « Elle permettra aux start-up américaines de bénéficier de l’expertise et du réseau de Zebox. Et pour compléter notre offre d’accompagnement, nous souhaitons nous appuyer sur des partenariats locaux avec de grands industriels et universités pour accompagner la dynamique et l’ambition de co-innovation entre start-up et grands groupes dans les domaines de la logistique et du transport », explique Matthieu Somekh.

Près du siège américain de CMA CGM

Zebox USA a choisit la ville d’Arlington dans l’Etat de Virginie pour installer son nouvel incubateur d’entreprises car c’est là que se trouve le siège américain de CMA CGM, à Norfolk précisément. Début février, le groupe de transport maritime avait annoncé un investissement de 36 millions d’euros pour développer ses activités sur place avec à la clé la création de plus de 400 emplois.

Une porte d’entrée pour développer le business aux Etats-Unis

Ce Zebox américain proposera un programme d’accélération sur huit mois à des start-up américaines « mais également de tous les autres continents », précise un communiqué. Cette implantation offre également une porte d’entrée vers le marché américain pour les sociétés des autres Zebox. L’objectif affiché : « Renforcer les liens avec les acteurs économiques et académiques locaux pour créer de la valeur et des centaines d’emplois sur le territoire », indique la structure de CMA CGM.

