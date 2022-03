La journée mondiale de l’eau, c’est ce mardi 22 mars. À cette occasion, la rédaction de Gomet’ et Suez vous proposent de découvrir les portraits de ces professionnels du territoire Aix-Marseille qui s’engagent pour l’eau. Nous avons rencontré Christine Nègre, directrice de l’agence ingénierie, système d’informations et environnement au Seramm, filiale de Suez. « Mes missions sont multiples (…) et complémentaires, nous explique-t-elle, je suis d’abord responsable patrimoine (…) responsable des projets informatiques, du développement des solutions digitales, et responsable des projets environnementaux ». Son rôle, c’est avant tout d’améliorer la qualité de vie des citoyens et et le milieu naturel.



Ce dont Christine Nègre est le plus fier ? « La montée en compétences du poste de supervision du Phare », situé à Géolide (9e). Un site qui a notamment pour objectif la collecte de l’ensemble des données du réseaux, et la gestion de la sécurité des agents Seramm. Dans les dix prochaines années, la directrice d’agence imagine « un mode d’hypervision, c’est-à-dire analyser les données pour, lorsqu’on se retrouve dans les même conditions, anticiper et être pro-actif, de corriger ce qui pourrait entraîner le dysfonctionnement ».

Selon Christine Nègre, « connaître le patrimoine invisible, le monitorer, remonter toutes les données, c’est protéger la ressource en eau ».

