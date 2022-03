La Journée mondiale de l’eau, c’est ce mardi 22 mars. À cette occasion, la rédaction de Gomet’ et Suez vous proposent de découvrir les portraits de ces professionnels du territoire Aix-Marseille qui s’engagent pour l’eau. Nous avons rencontré Jonathan Dufois, opérateur de curage réseaux au Seramm, le service d’assainissement Marseille Métropole, filiale de Suez.

Ce technicien travaille au quotidien sur le site des Arnavaux dans le 14e arrondissement de Marseille. « Ma mission c’est d’entretenir le réseau d’assainissement, le réseau pluvial de Marseille Métropole, et de préserver le littoral », nous explique Jonathan Dufois. Ce qui le passionne dans ce métier, c’est de « contribuer au respect de l’environnement et de rendre service à la population », précise l’opérateur de curage réseaux Seramm.



Concernant l’évolution de son métier dans les dix prochaines années, Jonathan Dufois prévoit « une mécanisation des moyens techniques (…) et des camions électriques ou à hydrogène ». Le technicien nous le rappelle : « l’eau c’est la vie, donc ne la gâchons pas et préservons-la ».

