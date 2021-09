Dans le cadre du Congrès mondial de la nature qui se déroule à Marseille jusqu’au 11 septembre, SUEZ a invité ses partenaires et les medias à embarquer à bord du bateau à propulsion hybride, l’Hélios, samedi 4 septembre. Objectif: découvrir les solutions environnementales innovantes imaginées et mises en place par le groupe pour la préservation du littoral et la restauration de la biodiversité. Nurseries, écoute des fonds marins, surveillance de la qualité physico-chimique des eaux… la volonté de contribuer concrètement à la préservation et à la restauration du capital naturel est au cœur de la raison d’être de SUEZ et de ses métiers. Trois porteurs de projets (Planète Mer, l’Inrae et G-Addiction), récemment récompensés dans le cadre du programme Agir pour le capital naturel (initié par le groupe SUEZ) étaient présents.

es dirigeants de SUEZ avec les élus Christine Juste au centre et Didier Réault (2e à gauche). Crédit Gomet’/JFE

Pour Manuel Nivet, le Directeur Général de SERAMM (la filiale de SUEZ en charge de la gestion de l’assainissement et du pluvial de la Métropole Aix Marseille Provence, Conseil de Territoire Marseille Provence, il est « très important de comprendre que le métier de SERAMM va au-delà de la simple gestion de l’assainissement (collecte et traitement des eaux usées). Nous avons l’ambition et une obligation, de mesurer l’empreinte de nos activités sur le capital naturel qui nous entoure, un enjeu majeur à Marseille au regard de la sensibilité du littoral et de la proximité immédiate du Parc National des calanques. »

LL’émissaire de Cortiou dans les calanques : point de rejets des eaux usées traitées par la station d’épuration Géolide, d’une capacité de traitement d’1,8 Million d’habitants. (Crédit Gomet’/JFE)

SUEZ mesure donc l’évolution de la biodiversité notamment au droit du rejet de la station Géolide dans la calanque de Cortiou. « Nous pouvons dire aujourd’hui que grâce aux investissements qui ont été réalisés par la Métropole Aix Marseille Provence, SERAMM et SUEZ sur les infrastructures d’assainissement, nous voyons une amélioration de la biodiversité, de la faune et de la flore. Nous allons continuer dans cette voie. » Didier Réault, le Président du Parc National des Calanques, élu métropolitain, présent au départ du bateau aux côtés de Christine Juste, l’adjointe à la Mairie de Marseille et de Bertrand Camus, le Directeur Général de SUEZ France, et Laurence Perez Directrice Régionale pour la région SUD PACA, confirme et insiste bien sur l’importance des aménagements en amont de la mer pour préserver la Méditerranée : « La restauration de la biodiversité ne fonctionne pas si la qualité des eaux n’est pas au rendez-vous. Nous le voyons bien à Cortiou avec la création d’un récif artificiel permettant la restauration des cystoseires au coeur d’un milieu naturel protégé. »

