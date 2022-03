À l’occasion de la journée mondiale de l’eau, ce mardi 22 mars, la rédaction de Gomet’ a rencontré les professionnels de l’eau à Salon-de-Provence. Agglopole Provence Eau est une société du Groupe des Eaux de Marseille. Sur site, Christophe Garro, le chef de division, nous présente son équipe. À commencer par Sébastien Roquefort, agent d’exploitation, dont la fonction première est l’analyse et le pilotage de la station. « L’eau vient de la Durance, nous explique le technicien, et on la rend potable » pour les 60 000 abonnés. Environ 14 000 m³ d’eau sont traités chaque jour dans cette station. Aux cotés de Sébastien Roquefort, l’expérimenté Andoni Darraidou est également agent d’exploitation : « je surveille le bon fonctionnement de tous les appareils de mesure, et la bonne qualité d’eau en sortie de traitement », précise le technicien. « Nos équipes font des contrôles quotidiens », nous informe Guillaume Richard-Buret, directeur d’Agglopole Provence Eau. L’eau est le produit alimentaire le plus contrôlé.

