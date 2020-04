Alors que des rumeurs de nouvelles vagues de contaminations inquiètent en Chine et en Allemagne, depuis Marseille, Didier Raoult réfute cette hypothèse. Dans une nouvelle vidéo le 28 avril, il s’appuie sur une étude de mathématiciens de Singapour pour démontrer que l’épidémie de coronavirus est en train de disparaître de par le monde : « On retrouve la même courbe dans tous les pays », commente-t-il. Etats-Unis, Italie, Allemagne… Partout, le nombre de cas est en baisse ce qui laisse penser le patron de l’IHU que le virus s’effacera très prochainement.

Les chiffres clés de l’activité de l’@IHU_Marseille depuis le début de l’épidémie de SARS-COV-2 : diagnostic, soin, recherche. pic.twitter.com/xQejAfNYty — Didier Raoult (@raoult_didier) April 28, 2020

Didier Raoult en phase avec la date du déconfinement

En France, l’étude asiatique prévoit que 97% des cas seront passés aux alentours du 6 mai. « Ce sont des données réelles. Pas des fantasmes sur la maladie. Le rebond, on ne sait pas d’où ça sort, ni le fait qu’il faut 70% d’une population immunisée pour la contrôler », dénonce-t-il. Compte tenu de ces observations, Didier Raoult rejoint, pour une fois, l’exécutif sur sa stratégie de déconfinement : « Les dates fournies par le Président ne sont donc pas extravagantes », avoue-t-il.

Le Remdesivir, trop dangereux ?

Le directeur de l’IHU revient ensuite sur l’efficacité des traitements existants pour le Sars-Cov2 en profitant pour attaquer sa cible préférée, le remdesivir de Gilead : « Seul 1 à 2% de la population contaminée meurt de la maladie. Le remdesivir ne peut pas être prescrit car sa toxicité est trop grande et le risque trop important », estime-t-il. Sans surprise, il le compare à la chloroquine, « un médicament anodin » et donc sans risque. De plus, à en croire Didier Raoult, l’hydroxychloroquine aurait même des effets bénéfiques sur les réactions inflammatoires de l’infection : « C’est un modulateur de l’immunité », explique-t-il.

Au lendemain de cette intervention, Gilead a annoncé mercredi 29 avril que son médicament avait montré des résultats « positifs » chez des malades du Covid-19 dans le cadre d’un grand essai clinique, mené en partenariat avec l’Institut national des allergies et maladies infectieuses.

