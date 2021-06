Le front républicain a fonctionné. Renaud Muselier (LR) conserve son fauteuil de président de la Région Sud. « Nous avons pris notre destin en main, nous avons refusé la fatalité d’une région gouvernée par l’extrême droite », lance fièrement Renaud Muselier depuis son local de campagne à Marseille, sous une pluie d’applaudissements.

Renaud Muselier dimanche 27 juin 2021 au soir de sa victoire. Capture France 3

Plus les minutes passent, plus les estimations confirment la victoire de Renaud Muselier, et la défaite de Thierry Mariani (RN). Selon Ipsos, l’ancien secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, déjouant une nouvelle fois les sondages, remporterait largement ce second tour des élections régionales en Provence-Alpes-Côte d’Azur avec 57,7% des voix face au candidat de l’extrême droite.

Après le retrait de Jean-Laurent Félizia (EELV) l’ancien député européen engage un nouveau mandat à la tête de la Région Sud. Un succès salué dès 20 heures par le dernier vainqueur des régionales en Provence Alpes Côte d’Azur, Christian Estrosi (LR), maire de Nice et tête de liste de Renaud Muselier dans les Alpes Maritimes. La maire du 1er-7e arrondissements de Marseille, Sophie Camard, souligne plutôt l’abstention record de cette élection, 65% au niveau national.

Avec mon ami @RenaudMuselier que je félicite, nous démontrons que c’est l’esprit de rassemblement et de dépassement qui a permis de conserver cette région si durement remportée il ya 6 ans. C’est la victoire de tous les démocrates et républicains. #Regionales2021 — Christian Estrosi (@cestrosi) June 27, 2021

Les Présidents de Region LR candidats à la présidentielle se bousculent pour faire leur petite déclaration de candidature.

Au soir d’une régionale à l’abstention record, je trouve ça vraiment grossier et ridicule 🙄 — Sophie Camard (@SophieCamard) June 27, 2021

