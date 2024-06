Share on Facebook

Ce samedi 15 juin prochain, Venelles accueille une rencontre entre les conseils municipaux des Jeunes (CMJ) de plusieurs communes des environs. Cette demi-journée de travail, prévue au pôle culturel l’Étincelle, rassemblera une cinquantaine de jeunes conseillers issus des CMJ de Peyrolles, Aix-en-Provence, Saint-Paul-lès-Durance et Venelles.

Des thématiques spéciales au cœur du conseil municipal des jeunes de Venelles

Le conseil municipal des jeunes de Venelles, constitué fin 2022, est composé de dix jeunes âgés de la classe de CM2 à la 4e. Encadrés par Cassandre Dupont, adjointe à la jeunesse, et Océane Gilardi, animatrice du Tremplin jeunes, ces jeunes élus travaillent depuis deux ans sur des projets variés pour améliorer leur ville. Leurs axes de réflexion incluent l’environnement, la solidarité, la communication, les loisirs, la culture et les animations.

Lors de la rencontre de ce samedi les participants auront l’occasion de se présenter et de travailler ensemble sur des thématiques telles que le harcèlement et l’environnement. Ces ateliers visent à échanger des idées et à proposer des actions concrètes pour leurs communes respectives.

Depuis leur installation en janvier 2023, les jeunes conseillers de Venelles ont déjà réalisé plusieurs actions, telles que la fabrication de nichoirs pour oiseaux, l’organisation de ramassages de déchets, et la participation au projet de reverdissement des écoles. Ils ont également mis en place une boîte à idées au centre de loisirs et ont visité le Parlement détaille la mairie de Venelles dans un communiqué.