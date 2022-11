L’ancien ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, l’ex-PDG d’Orange, Stéphane Richard, et la présidente du directoire de la compagnie nationale du Rhône (CNR), Laurence Borie-Bancel, sont tous les trois nommés membres du conseil de surveillance du Grand port maritime de Marseille-Fos (GPMM). Ils ont été désignés par le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, et siègeront « en qualité de personnalités qualifiés choisies en raison de leurs compétences », indique l’État dans un arrêté du 8 novembre rendu public au Journal officiel. Le trio remplace les sortants Alain Lacroix, le président de Région Sud Invest, ex-patron de la Caisse d’épargne Cepac, et Elisabeth Ayrault, la prédécesseur de Laurence Borie-Bancel à la CNR, et présidente par intérim du conseil de surveillance du Port. Elle a assuré la transition après le décès prématuré, en décembre 2020, de Jean-Marc Forneri.

Au total, le conseil de surveillance du Port est composé de 18 membres non-rémunérés pour cette fonction, dont un tiers représente l’État. Le reste des sièges est partagé entre les collectivités locales (cinq places), les syndicats du personnel (trois places), et les « personnalités qualifiées » (quatre places).

Grand Port : les membres du conseil de surveillance vont élire leur président

À la suite de cette triple nomination, et après l’arrivée en février dernier de l’homme d’affaires marseillais Xavier Giocanti, le conseil de surveillance du Port est à présent au complet. Par conséquent, ses membres vont pouvoir procéder à l’élection de son président, après des mois de flottement. De quoi soulager Renaud Muselier, le président DVD de la Région Sud, qui ne cachait plus son agacement devant « cette impasse ». L’élu a même envisagé, en septembre dernier, de présenter sa candidature à la présidence du conseil de surveillance du Port. Finalement, il n’en sera rien. Sans mandat depuis son échec aux législatives, l’ex-chef de file LREM Christophe Castaner, part favori, bien que Stéphane Richard représente une sérieuse concurrence. Loin d’être écarté dans ce dossier, il fût lui aussi un temps pressenti à la tête du conseil. Le scrutin doit avoir lieu le 25 novembre.

Document source : l’arrêté ministériel du 8 novembre 2022

Arrêté du 8 novembre 2022 portant sur les nominations au conseil de surveillance du GPMM

Liens utiles :



> [Telex politique] Christophe Castaner soigne son Sud

> Décembre 2020 : [Carnet] La disparition de Jean-Marc Forneri

> Le mari de Christine Lagarde, Xavier Giocanti, au conseil de surveillance du port

> Hervé Martel : le GPMM veut « s’ouvrir sur la ville » avec le Port center

> Le port de Marseille-Fos résiste au Covid et bat même des records en 2021