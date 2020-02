En 2017, la loi de non-cumul des mandats avait forcé Samia Ghali à choisir entre son fauteuil de maire du secteur 15-16 de Marseille et sa fonction de sénatrice des Bouches-des-Rhône. Elle avait finalement opté pour son mandat parlementaire, laissant son siège vacant de maire à Roger Ruzé, 79 ans et ancien du parti communiste. Un positionnement très à gauche qui l’aura finalement conduit à rompre les liens avec Samia Ghali.

En effet, dans un communiqué diffusé mardi 25 février – soit à deux jours de la date limite de dépôt des listes, Roger Ruzé annonce se rallier à la liste du Printemps marseillais conduite dans le 15-16 par le conseiller municipal PCF Jean-Marc Coppola. « Je pense passionnément que Marseille a besoin d’un rassemblement et d’une mobilisation des forces populaires, culturelles, intellectuelles et écologiques associés à une gauche politique – une vraie gauche – celle n’ayant jamais accédé à la direction de cette ville » écrit-il notamment.

« Dans les 15e et 16e arrondissements, la liste menée par Jean-Marc Coppola, rassemblant la gauche, les écologistes et les citoyens est très représentative de la diversité de notre population » estime Roger Ruzé, qui ajoute : « Je connais Jean-Marc Coppola, j’ai confiance en sa capacité à mener une majorité rassemblée autour des priorités et des urgences que connaissent nos arrondissements ». Un départ qui isole un peu plus Samia Ghali au cœur de cette campagne et qui dynamise Le Printemps Marseillais. D’autant qu’un autre coup de tonnerre a rretenti dans la campagne.

Lydia Frentzel : « Face au risque du RN, la division était là. »

Cette fois, c’est du côté de la liste de Sébastien Barles (EELV) de perdre une pièce majeure dans son dispositif. La conseillère municipale Lydia Frentzel, jusqu’à présent tête de liste dans le secteur, a en effet annoncé son ralliement au Printemps Marseillais. Citée dans La Provence, elle déclare que « face au risque du RN, la division était là. » Elle a donc décidé de rejoindre l’équipe qui lui semble la mieux placée. Selon la même source, elle devrait figurer en deuxième position de la liste conduite par Jean-Marc Coppola (PCF) dans ce 8e secteur.

Sébastien Barles, le tête de liste EELV prépare une nouvelle candidature. Selon nos informations il s’agira également d’une femme. Le militant associatif Victor-Hugo Espinosa sera numéro 2. Le candidat écologiste avait vivement réagi via un communiqué (lire ci-dessous) pour dénoncer les pressions qui seraient subies par ses candidats parmi lesquels il pouvait compter jusqu’à hier Lydia Frentzel.

—> 🔴 Notre communiqué de presse pour dénoncer l’intimidation organisée à l’encontre des membres de nos listes Debout Marseille ! Les vieilles magouilles politiciennes doivent cesser ! pic.twitter.com/gHZcH4hiYa — Debout Marseille Écologiste et Citoyenne – 2020 (@Ecolo2020) February 24, 2020

