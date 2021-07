Invité par les Rencontres du 9e art, Stan Manoukian présente son bestiaire fantastique à l’Office de tourisme d’Aix-en-Provence. Que l’on soit petit ou grand, on plonge avec délice dans cette ode à la Nature qui réserve d’incroyables surprises. Et pour l’occasion, avis aux collectionneurs en herbe, 2000 jeux de cartes sont à reconstituer en parcourant la ville.

A l’image de son mentor, Gustave Doré, et nourri dans son enfance par les livres anciens, Stan Manoukian est un artiste polyvalent. Storyboarder, dessinateur, sculpteur, bédéiste… il a travaillé, entre autres, avec Zep, mais également dans le monde de la publicité et du cinéma avant de se lancer, en 2007, dans la création de ces attachants petits monstres aux yeux globuleux et sourires malicieux. Depuis, Stan Manoukian est très présent sur la scène graphique outre-Atlantique, ce qui rend sa venue à Aix-en-Provence rare et appréciable.

L’infiniment petit en infiniment grand (©DV)

« J’ai toujours regardé et regarde encore des documentaires animaliers. Je m’inspire également des photographies en macro de mousses et de champignons et j’essaie de nous reconnecter avec la nature en faisant passer le message que tout organisme, infiniment petit soit-il, est vivant » précise l’artiste. Une visite en amont dans les réserves du muséum d’histoire naturelle de la ville a permis de mettre judicieusement en parallèle insectes réels et créatures imaginaires. De quoi porter un nouveau regard sur « l’esprit de la forêt » et ses minuscules habitants. Au plan artistique, cette profusion de créatures n’est pas sans rappeler le travail délirant de Jérôme Bosch, la cruauté en moins. Le visiteur peut rester un long moment devant ces oeuvres agrandies et découvrir sans cesse de nouveaux détails qui rendent la lecture infinie. Plus facile à reconnaître, les personnages inspirés du cinéma fantastique américain qui ont donné lieu à l’édition d’un livre, comme ceux du monde de Tim Burton, de Mars Attack à Bettlejuice.