Jeudi 18 avril se déroulait la première édition des deux jours de l’évènement Made in PME, organisé par la CPME (confédération des petites et moyennes entreprises) Sud au parc Chanot à Marseille. Domaines viticoles, assureurs, comptables, opérateurs téléphoniques, concessions automobiles, développeurs, formateurs, représentants du ministère des armées et tous types d’entreprises et institutions sont présents et incarnent la diversité du monde économique régional.

« Il y a une effervescence, le monde économique régional en parle. Le but, c’est de partager du business ensemble, de miser sur le circuit court. Cet événement arrive au bon moment et bon endroit avec l’ensemble de la communauté économique, se réjouit Alain Gargani, président de la CPME Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cela permettra aux PME (petites et moyennes entreprises) de se faire connaître aux yeux des autres boîtes du territoire, de favoriser la synergie et d’ouvrir de nouveaux horizons. »

François Asselin, le président de la CPME nationale, n’a pas hésité à se déplacer. C’est, pour lui, l’occasion de rappeler « l’importance des TPE PME qui représentent la colonne vertébrale de l’économie française. Et à qui on demande beaucoup ». Pour lui, pas de doute, « les entrepreneurs sont engagés et font des miracles. A titre d’exemple nous donnons envie aux jeunes qui nous rejoignent de s’épanouir dans la vie professionnelle. Mais pour que l’alchimie fonctionne, ils doivent avoir envie de travailler, aimer travailler ».

« 85 % de l’économie nationale repose sur l’économie des territoires. Ce n’est pas ainsi dans tous les pays, loin de là », explique Franck Gledel, CEO de PKF Arsilon. Son conseil aux chefs d’entreprise ? « Il faut rester agiles et saisir des opportunités. Pour ce faire, il faut maîtriser son BFR (Besoin en fonds de roulement, ndlr). Pour arriver à un confort en matière de gestion du cash, il est important de travailler avec ces conseils, sur le long terme ».

Discours de Roland Gomez, président et fondateur de Proman (crédit photo : Bojkovski Antonin)

Le groupe « Proman est basé à Manosque. Il existe depuis 34 ans, elle est présente dans 17 pays, pour un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros. Le capital de la société est toujours à 100%, propriété de la famille Gomez, c’est ce qui fait notre différence par rapport à beaucoup d’entreprises de cette taille. Ce salon il a le mérite de réunir beaucoup d’entreprises, et permettre des échanges et des rencontres. Les chefs d’entreprises ont des problèmes, des soucis et le contact peut être une bonne chose. C’est aussi un salon qui peut activer du business », lance Roland Gomez, fondateur et président de Proman, autodidacte, dont le fils, lui aussi nommé Roland Gomez, lui a succédé à la tête du groupe Proman. « Encore plus haut, encore plus fort ! », conclut-t-il.

« Nous sommes en charge de développer cette structure d’insertion qu’est Fil rouge. Aujourd’hui, nous regroupons 250 personnes dont 160 en insertion. Le but de de notre activité se situe à deux niveaux : le social, permettre à des personnes très éloignées de l’emploi de retrouver une activité professionnelle en les accompagnant sur un parcours. Sur notre usine, nous avons six personnes qui sont vraiment aux côtés de nos salariés pour leur permettre de ne pas retourner chez France travail. Nous voulons leur donner des possibilités d’emploi, les valeurs du travail, des acquis transférables sur une activité professionnelle », lance Annie Carrai, directrice du développement chez Fil rouge, fabricant de vêtements basé à Marseille, partenaire de Puma, Coca-Cola, Décathlon, La Redoute ou encore Ricard. « La RSE (responsabilité sociétale des entreprises) est importante, d’autant plus à l’échelle locale, car elle permet de développer de l’emploi et développer l’emploi c’est octroyer des savoirs-faire », poursuit Annie Carrai.

Tee-shirt confectionné par les salariés de Fil rouge (crédit photo : Bojkovski Antonin)

Parmi les participants emblématiques, figuraient des représentants de fédérations professionnelles telles que Catherine Querard, présidente du GHR (groupement des hôtelleries et restaurations de France) ou bien encore, Philippe Jouanny, président de la fédération des entreprises de propreté, d’hygiène et services associés, Francis Bartholomé, président de Mobilians, fédération des métiers de l’automobile, Franck Provost, président du Conseil national des entreprises de coiffure (CNEC).



Des personnalités de premier plan du monde économique et politique ont également répondu favorablement à l’invitation, comme Christophe Castaner, ancien ministre de l’Intérieur, président du Conseil de surveillance du Port de Marseille Fos, Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Martine Vassal, présidente de la Métropole Aix-Marseille, Christine Fabresse, présidente du directoire de la Caisse d’Epargne Cepac, Emilie de Lombares, présidente du directoire d’Onet, Franck Gledel, président directeur général de PKF Arsilon, Jean Jouzel, paléoclimatologue, vice-président du Giec, Denis Planat, directeur général Free Pro, Françoise Nyssen, ancienne ministre de la Culture et présidente du directoire de la maison d’édition Actes Sud.

La ministre Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités a fait le déplacement avec une intervention à l’issue de la plénière sur le thème de la transformation sociétale, et une déambulation sur les stands et dans les allées du salon, accompagnée de Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d’État chargée de la Citoyenneté et de la Ville.

La 1ère édition de Made in PME a réuni, selon la CPME, près de 6000 entrepreneurs venus des six départements du territoire, plus de 250 exposants, une centaine de personnalités de renom, et a enregistré plus de 20 000 connexions.

