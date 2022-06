Eurobiomed, pôle de compétitivité du Sud de la France dédié à la healthtech et DocCity LifeSciences, opérateur immobilier et prestataire de services pour créer des lieux d’innovation et de santé, ont signé ce 20 juin un partenariat. Objectif : faire émerger Doc City Marseille, futur biopole centré sur la recherche et l’innovation dans le domaine médical à Marseille. Le lieu ouvrira ses portes mi-2024 dans le 9e arrondissement de Marseille (rue Viton) et aura vocation à accueillir des entreprises du secteur de la santé et favoriser leur développement.

Périmètre d’emplacement du futur campus (crédit : capture d’écran DocCity)

« Si notre filière santé connait une très belle croissance, nos sociétés sont confrontées à une pénurie de surfaces spécialisées sur Marseille et ses environs. […] DocCity Marseille va permettre aux sociétés de santé de bénéficier d’un écosystème très dynamique composé de laboratoires spécialisés avec des plateformes technologiques et des services partagés mais également de toutes les commodités nécessaires en plein centre-ville », se réjouit Emilie Royère, directrice générale d’Eurobiomed, dans un communiqué conjoint transmis par Eurobiomed et DocCity.

Un campus de 7500 m² pour la pratique médicale, la recherche et le développement

Le futur « campus » de l’innovation et de la santé, prendra place dans un bâtiment rénové sur pas moins de 7500 m² : 2500 m² seront dédiés à la pratique médicale tandis que les 5000 restants seront consacrés à la recherche et au développement avec deux laboratoires mutualisés (L1 et L2) et entre 15 et 25 sociétés, « que ce soit des entreprises en pleine croissance ou des filiales de groupes biopharmaceutiques françaises ou étrangères » précise le communiqué. Plusieurs équipements et services seront mis à disposition des professionnels afin de rendre l’espace de travail convivial et agréable (restaurant, salle de sport, salle de conférence, espace détente …).

A noter qu’il sera localisé à proximité de plusieurs autres grosses structures médicales : l’hôpital Sainte-Marguerite, l’Inserm, la clinique Saint-Martin Sport ou encore l’IPC Marseille. Il devrait en outre être desservi par le futur tracé du tramway 3, qui sera étendu jusqu’à La Gaye (9e) en 2023. Le coût du projet, en revanche, n’est pas communiqué par DocCity, la signature du partenariat avec Eruobiomed étant encore fraîche.

Une fois ce centre ouvert, DocCity a vocation a travailler avec tous les acteurs de l’écosystème tels que l’Agence d’attractivité territoriale Provence Promotion, Marseille Métropole, les hôpitaux, les centres de recherche, mais aussi Eurobiomed qui sera présent sur site. Marseille est un des deux pôles phare dédiés à l’innovation et développé par DocCity Sciences : l’opérateur immobilier développe actuellement un projet similaire à Suresnes, en région parisienne, qui doit voir le jour d’ici 2023.

