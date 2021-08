A elle seule, la cité phocéenne comprend 21 plages, sans compter les autres lieux de baignades (Petit Nice, Vallon des Auffes) et les nombreuses plages autour de Marseille : Carry-Le-Rouet, Sausset Les Pins … Pour vous aider à y voir plus clair, suivez notre guide des plages, du centre-ville de Marseille à la Côte Bleue.

Plages Prado Nord / Sud

Plages du Prado (Crédit : JFE / Gomet’)

Deux plages côte à côte. Il faut traverser de grandes pelouses avant d’y accéder. Beaucoup d’activités à proximité : un bowl pour les amateurs de vélo, trottinettes, skate et rollers, des baraques à glaces et à churros à l’entrée, des bars sur la plage … Les plages sont très facilement accessibles en bus (descendre à l’arrêt La Plage du bus 83 au départ du Vieux-Port ou du 19 depuis Castellane) mais aussi pour les personnes à mobilité réduite, avec des rambardes adaptées pour l’accès aux toilettes ou encore des dispositifs pour leur permettre de se baigner en présence d’accompagnateurs de la Ville de Marseille : des hippocampes et des « tiralos » sont mis à disposition pour permettre l’entrée et la sortie de l’eau des personnes handicapées. Enfin, on trouve un vestiaire climatisé avec un lève-malade électrique pour faciliter les transferts.

Plage de Bonneveine

Plage de Bonneveine (crédit : JRG / Gomet’)

Première plage après l’escale Borély, la plage de Bonneveine est prisée par les familles et les personnes âgées le matin, et par la jeunesse de Marseille l’après-midi. Située à proximité des bars, restaurants et commerces de ce secteur, elle est également facilement accessible en transports en commun, mais aussi en voiture avec plusieurs parkings alentours, et même en vélo, grâce aux nombreuses pistes cyclables qui longent l’avenue Pierre Mendès France. C’est d’ailleurs la principale raison qui pousse Roberto à venir ici tous les matins : « La plage est très facile d’accès en vélo. Marseille a fait beaucoup de progrès de ce côté là je trouve ! Et puis, c’est pratique d’avoir les cafés et les restaurants juste à côté », s’enthousiasme cet habitué de la plage de Bonneveine.

A peine un pied posé sur le sable, on peut déjà entendre au loin les haut-parleurs situés tous le long de la plage qui rappellent les consignes de bonnes conduite et de sécurité à suivre sur la plage : pas d’animaux, pas de tabac et brassards pour les enfants de moins de quatre ans. Les sauveteurs ne manquent pas d’interpeler les baigneurs qui ne respectent pas ces règles. Une surveillance stricte qui se retrouve dans une quinzaine de zones de baignade à Marseille (voir le communiqué de presse de la Ville de Marseille qui détaille ces zones en bas d’article).

Plage de la Vieille Chapelle

Plage de la Vieille Chapelle (crédit : JRG / Gomet’)

Une plage familiale bien connue des habitués. C’est d’ailleurs en famille que viennent chaque matin Fabrice, ses deux enfants, et ses parents Alexandra et Max. « Ici, c’est tranquille jusqu’à midi environ. Après, il y a du monde sur la plage et sur terrasse du Mama Beach à côté, pour le déjeuner », explique Fabrice. A la différence de sa voisine, la plage de Bonneveine, la plage de la Vieille Chapelle n’offre pas un grand espace et son sol est constitué de galets, non de sable. A côté, le Mama Beach propose un service de restauration et une plage privée. L’eau y est cristalline le matin, « un peu plus trouble l’après-midi, quand tous les gens sont dedans », confie Alexandra.

