9h15, Martigues, La Villa Khariessa. Un an après la mise en place de la démarche Reponses, Jean-Michel Diaz, président du GMIF (Groupement Maritime et Industriel du Golfe de Fos et de sa Région) et Marc Bayard, vice-président en charge de la communication font un point d’étape sur les solutions et les actions des industriels face aux grands enjeux de demain.

10h30, Aix, Hôtel de Ville. Conseil municipal

11h, Marseille, Théâtre du Gymnase. Martine Vassal, candidate LR aux municipales, présente l’ensemble de ses colistiers.

11h30, Marseille, Mucem. Lancement de l’association Business Professional Women Marseille Métropole présidée par Marie Desportes (Turenne Capital). A cette occasion, Éric Berton, président d’Aix-Marseille Université (Amu) signera la Charte de l’égalité femmes-hommes dans l’entreprise.