Entre la Pointe Rouge et la Madrague de Montredon à Marseille, sur les hauteurs du parc Pastré, se dresse le château Pastré entouré de son domaine de 112 hectares. Cette bastide du XIXe siècle appartenant à la Ville se trouve au cœur du projet de l’association Pour que Marseille vive. Les quatre jeunes à l’initiative de ce projet souhaitent réhabiliter le château entièrement et en faire un lieu de vie de la création artistique ouvert à tous : “The Artist Incubator”.

Inexploité depuis 2013, le château, qui abritait précédemment le musée de la faïence (transféré à Borély), a tapé dans l’œil de l’un des fondateurs de l’association au printemps dernier. À plusieurs, ils ont donc lancé l’idée d’ « investir ce lieu et créer une résidence artistique dans la visée de démocratiser avec une série docu-réalité », qui dévoilera « la création » et « les personnages derrière les oeuvres », nous explique Oscar Heinke, en charge de la communication. En faire un lieu vivant et ouvert donc, propice aux échanges, en hommage à Lily Pastré.

Pendant la Seconde guerre mondiale, la comtesse Lily Pastré avait fait de cette bastide un haut lieu de culture et de « résistance artistique », accueillant dans sa villa provençale des artistes de passages, juifs, résistants, anarchiques tels que Edith Piaf, Youra Guller ou encore Lily Laskine.

L’association Pour que Marseille vive, nommée en hommage à la mémoire de celle de la comtesse mécène, a pour but de « raviver l’esprit de Pastré en lui donnant une vocation nouvelle à la mesure de son histoire et de son potentiel », souligne l’association dans la présentation de son projet.

Évidemment, la notion de résistance artistique prend aujourd’hui un sens différent de l’époque. Seulement, pour les fondateurs, Marseille dispose d’un « potentiel artistique et inexploité” qu’ils souhaitent pérenniser et donner à voir. Non seulement en démocratisant la création artistique et l’art contemporain mais en impliquant « les jeunes générations dans la construction culturelle de leur cité, pour préparer demain ». Un moyen pour eux d’“abolir le mur artificiel dressé entre la création contemporaine et la consommation culturelle de masse » autour des trois mots : création, jeunesse et Marseille. L’association est toujours en cours de discussion avec la mairie des 6e et 8e arrondissements de Marseille afin de reprendre les reines de ce lieu…

« Résister ensemble » : un événement pour faire connaître l’association

En guise de mise en bouche, un dôme de 40m2 a été installé sur la pelouse du château Promicea sur la Corniche marseillaise le samedi 13 février 2021. Quatre artistes, en lien avec Marseille étaient invités à créer et « résister ensemble » (du nom de l’exposition) à l’intérieur de ce dôme. Cet événement avait la double intention de faire connaître l’association et de proposer un contenu culturel à l’heure où les musées sont fermés, pour « montrer que Marseille est avant tout une ville rebelle et une ville de créateurs ».

Pour démontrer que l’art est accessible à tous, les visiteurs étaient invités à devenir eux-mêmes collectionneurs d’art contemporain en participant à un jeu-concours pour gagner l’une des œuvres.

