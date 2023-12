Jeudi 30 novembre, a eu lieu la restitution du Monde des Possibles à la Chambre de Commerce et d’Industrie Aix-Marseille-Provence à Marseille (1er). En présence de ses 400 partenaires, cet événement était l’occasion de rendre compte du bilan et des perspectives 2024 du Forum du Monde des Possibles, de l’impact social des programmes annuels, ainsi que des Agoras citoyennes.

Le Forum du Monde des Possibles, au cœur du Delta Festival, a évoqué son ambition pour l’année 2024 à l’occasion de cette restitution. Cette restitution est l’occasion de remettre en main propre un livre blanc de la jeunesse 2023 aux acteurs économiques et décideurs politiques.

Livre Blanc de la Jeunesse 2023. (Crédits photo : Steph Costes)

L’édition 2023 des Agoras et du Monde des Possibles créé en 2022 lors du Delta Festival, a permis de faire émerger 55 propositions inscrites dans le livre blanc de la jeunesse, dont 11 recueillies auprès des festivaliers eux-mêmes, et de rassembler 5 parrains et marraines, avec un total de 15 experts qui ont introduit les agoras. L’événement aura, donc, proposé 14 meet-ups et décerné 12 prix sur 5 agoras.

Ces cinq agoras sont réparties en thématiques diverses comme la culture, la santé, l’économie, l’environnement, ainsi que le vivre-ensemble.

La conférence a débuté par une vidéo d’introduction des différents parrains et marraines du Monde des Possibles, qui évoque le Delta Festival comme l’occasion pour les jeunes de proposer leurs idées. Sabine Pakora, comédienne et administratrice du collectif 50/50, marraine de l’Agora Culture : « les jeunes sont engagés, mais il y a un lien qui s’est défait avec les institutions et l’Etat. »

Créer le dialogue entre la jeunesse et les acteurs engagés

Le Monde des Possibles souhaite, ainsi, créer le dialogue entre la jeunesse et les acteurs engagés. Il se donne pour objectif de développement un outil de territoire accessible à toutes et tous.

Olivier Ledot et Matthieu Predal, les deux fondateurs du Delta Festival, ont pris la parole. Ils ont rappelé que « le Delta Festival était un événement culturel, mais pas que, il a vocation à sensibiliser la jeunesse. Le Monde des Possibles est, lui, présent pour aider les jeunes à entrer dans le monde du travail. »

Olivier Ledot et Matthieu Predal, les deux fondateurs du Delta Festival. (Crédits photo : Steph Costes)

Parmi les 120 000 festivaliers présents lors de la dernière édition du Delta Festival, la moitié sont originaires du territoire, 46% d’entre eux ont activement participé aux échanges avec les 700 acteurs engagés. La notion d’ancrage territorial a été grandement citée durant l’intégralité des différentes interventions. Même si le Delta Festival est connu à l’échelle nationale, il est né et se déroule à Marseille.

Intervenu à la fin de l’événement, Alexandre Pastor, fondateur de l’association citoyenne Melting Pot, a organisé des micros-trottoirs sur le Delta Festival avec la participation d’une centaine de festivaliers par jour. Le but était d’écouter les idées des jeunes pour améliorer la ville. Avec sa dimension nationale, le festival a accueilli des jeunes de toute la France. « Certains ont notamment proposé d’institutionnaliser les quatre jours au travail. »

Accompagnée de ses 400 partenaires, l’équipe organisatrice du festival a annoncé la création d’une nouvelle Agora internationale lors du Forum 2024. Favorisant ces échanges interculturels, cette Agora mettra en lumière cette coopération, cette innovation et ces solutions pour le monde de demain, propulsant ainsi Marseille en tant que capitale des jeunesses euro-méditerranéennes.

Document source : le Livre Blanc de la Jeunesse 2023



Lien utile :

Le Delta Festival dans les archives de Gomet’