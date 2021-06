Fruité vert ou Fruité mûr ? Finalement, ce sera les deux. La Maison Brémond 1830 vient de remporter une médaille d’or et une médaille d’argent au prestigieux concours international New York International Olive Oil Competition.

Institution provençale gourmande, la Maison Brémond a été fondée en 1830 sur le cours Mirabeau, à Aix-en-Provence. Reprise en 1973 par la famille Borrely, elle a surtout connu un formidable essor depuis en 2015, reprise alors par Olivier Baussan, fondateur de la célèbre marque L’Occitane en Provence, d’Olivier & Co et de l’Écomusée de l’olivier. En effet, les enseignes se sont multipliées, prioritairement en Provence mais désormais à l’international, en Belgique, en Norvège et au Japon. Repérable par son bidon vintage, sa gamme Héritage, présentée au New York International Olive Oil Compétition, est une édition limitée de 983 litres pour le fruité vert et à 1 500 litres pour le fruité mûr. Les olives de ces crus sont issues des vergers de Monfort en Haute-Provence, une oliveraie de plus de 1500 arbres principalement de la variété Aglandau – originaire du Vaucluse et de la Haute Provence -, mais également Frantoio et Bouteillan. Cueillies à la main, elles sont pressées à Volx, au moulin du Luberon. A noter que le fruité vert de la Maison avait déjà été récompensé au NYOOC 2020. « Le fruité mûr est complexe avec des notes florales et fruitées comme la pêche, les baies rouges et la banane mûre. En bouche, on découvre des arômes de foin et de genêt. L’amertume est légère par rapport à l’ardeur, qui finit par être poivrée sur la langue » précise la Maison Brémond.

Qu’est ce que le New York International Olive Oil Compétition ?

Créé en 2013, le NYIOOC est actuellement le plus grand et plus prestigieux concours professionnel de l’huile d’olive. Cette édition 2021, a vu une participation record avec la présentation de plus de1100 échantillons provenant de 29 pays. Dix-sept huiles françaises étaient inscrites auxquelles le jury international composé de 21 dégustateurs experts, a décerné neuf médailles d’or et huit d’argent. Pour raisons sanitaires, la proclamation des résultats s’est tenue devant plus de 40 000 téléspectateurs.

Recevoir une récompense au NYOOC est sans conteste un gage de qualité qui permet aux producteurs de se démarquer sur ce marché international ultra concurrentiel entre, certes, les pays de la Méditerranée, les États-Unis mais aussi le Japon, rejoints bientôt par la Chine où la consommation ne cesse de progresser et qui a choisi de se lancer depuis peu également dans la production.

Informations pratiques



Héritage Fruité vert ou Fruité mûr : 27€, bidon de 500 ml

Liste des boutiques et vente en ligne sur https://www.mb-1830.com