Voilà une nouvelle manière de penser l’intermodalité. L’opérateur angevin Pony, le seul acteur français du marché, rêve de proposer sa gamme de trottinettes à Marseille. La société déjà présente à Paris, Bordeaux ou encore Turin a déposé un dossier pour répondre à l’appel d’offres lancé par la Ville de Marseille (voir notre précédent article). Pour la période octobre 2021-2023, trois nouveaux opérateurs vont pouvoir mettre à disposition des Marseillais 1500 trottinettes chacun, de jour comme de nuit. Pony, c’est l’alternative 100% made in France. « Notre modèle économique est unique », affirme Paul-Adrien Cormerais, co-fondateur de la société créée en 2017.

Et pour cause ! Les vélos et les trottinettes électriques mis en service par Pony appartiennent aux utilisateurs eux-mêmes. Lorsque vous achetez un véhicule Pony – comptez 1090 euros pour la trottinette dernier cri – vous avez la possibilité de le prêter aux autres usagers afin de le « rentabiliser », voire plus si affinité. Ainsi, la moitié des revenus générés par chacun des trajets revient au propriétaire de l’engin. Le reste permet à Pony d’assurer la maintenance et la recharge des véhicules. « À chaque trajet que vous faites, l’argent ne part pas à San Francisco, il part dans la poche d’un voisin ». Une manière selon Paul-Adrien Cormerais de favoriser les circuits courts, et d’alimenter l’économie locale.

Point intéressant, Pony a d’ores et déjà identifié huit circuits « trottipolitains » dans la cité phocéenne. Des axes qui constituent un prolongement du réseau marseillais de transport en commun. Sur ces huit pistes, l’usager ne paye son trajet que deux euros, peu importe la distance et la durée. « L’idée c’est de permettre aux Marseillais d’accéder à des zones difficiles d’accès comme Les Goudes, Saint-Antoine ou l’Estaque », précise Paul-Adrien Cormerais. Une innovation unique au monde selon le co-fondateur de Pony, qui permettrait par exemple de relier Perier aux Catalans pour le prix d’un ticket de métro.

Les huit circuits « trottipolitains » identifié par Pony à Marseille

Lien utile :



> Tier, Pony… ces nouveaux opérateurs de trottinettes qui pourraient séduire Marseille