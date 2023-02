Share on Facebook

Les températures se sont radoucies en ce début de mois de février. Le temps est aux oursinades, aux bons restos et aux dernières emplettes !

Dernier week-end des soldes

C’est le moment pour faire vos dernières emplettes. Les soldes s’arrêtent mardi 7 février. Non pas que l’on vous pousserait à acheter, mais c’est la dernière démarque si besoin ! A Marseille, vous avez les Terrasses du Port, le Centre Bourse, le centre commercial du Prado et Grand Littoral. Plus loin, vous avez également le grand village des marques de Miramas. Vous avez du choix !

Un laboratoire citoyen dans le 8e arrondissement de Marseille

La maire du 6 & 8 arrondissements de Marseille organise son premier laboratoire citoyen sur les quartiers du Rouet, Rabatau, Prado, Périer et Saint-Giniez. Le rendez-vous est fixé à 9h30 pour une visite de chantier du jardin du Roue. Les échanges du laboratoire commenceront à 10h30 au centre d’animation du Rouet. Au programme : un point du les projets du jardin du rouet, ce qui change en 2023 avec le tramway et le futur réseau de bus RTM. Inscriptions nécessaires !

Affiche de l'événement

Samedi 4 février

184 Rue du Rouet, 13008

Centre d’animation du Rouet

Dès 9h30

Dailycat, une petite adresse simple et gourmande

Le local est petit mais le plaisir est grand. Dailycat est une petite adresse entre la Basilique de Notre-Dame-de-la-Garde et le Vallon des Auffes dans le 7e arrondissement. La terrasse est ensoleillée avec quelques tables en bois disponibles sur la place. Leur carte est simple : humberger, hot dog ou dahl de lentilles… mais la nourriture est fraîche et délicieuse ! A 10 minutes à pieds en descendant, vous arrivez directement sur le Vallon des Auffes. Une régalade pour les yeux.

L’équipe de Dailycat (Crédit : Dailycat)

Daylicat

4 place Saint-Eugène

13 007 Marseille

Fêter les oursinades à Carry-Le-Rouet

Depuis 1960, la dégustation organisée par la Ville est une institution. La petite histoire veut qu’en 1952, lors d’une dégustation d’oursins à la calanque du Cap Rousset, les pêcheurs offrirent au maire de l’époque, Jean-Baptiste Grimaldi, son poids… en oursins : 95 kilos ! L’événement fut folklorique et l’oursin obtint son titre de noblesse. En famille, entre amis ou en solitaire, retrouvez-vous pour une grande dégustation d’oursins et de coquillages. Sur le port sont organisées toute la journée des animations dansantes et musicales, foire artisanale avec vente de produits du terroir, foire à la brocante.

Oursinades à Carry-le-Rouet (Crédit : Office du tourisme)

Port de Carry-le-Rouet

de 10h à 17h

Le salon de la truffe à Saint-Cannat

Venez découvrir ou redécouvrir l’univers de la Truffe, ce champignon si mystérieux qu’il est appellé le Diamant Noir. Plus de cinquante exposants passionnés seront au rendez-vous pour vous faire déguster des rruffes fraîches, champignons, huile d’olive, châtaignes, charcuterie, fromages, nougats, coutellerie, art et autres produits du terroir. Ou encore brouillades truffées, crêpes, huitres, boissons… et plein d’autres surprises gourmandes.

Salon des truffes et produits du terroir

Salle du 4 septembre

Avenue Jules Guesde

13760 Saint-Cannat

Les musées gratuits dimanche !

C’est le premier dimanche du mois. Profitez-en pour emmener les enfants au musée. Les expositions temporaires et permanentes sont gratuites pour toute la famille ! En ce moment, Aix-en-Provence accueille de très belles expositions comme David Hockney et Yves Klein. Profitez-en pour y faire un petit viron.

© Yves Klein, Jonathan Swift, (ANT 125), vers 1960, pigment pur et résine synthétique sur papier marouflé, 180 × 270 cm, collection particulière © Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris, 2022

