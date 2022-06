Le 24 mai à 6h, une nouvelle voie réservée aux bus a été mise en service sur l’autoroute A51, entre l’échangeur n°2 Bouc-bel Air et l’échangeur n°5 les Milles. Située sur la bande d’arrêt d’urgence, elle est divisée en deux sections : une première longue de 3 255 m entre l’échangeur n°2-Bouc-Bel Air et l’échangeur n°3-Trois Pigeons, et une seconde de 3 380 m entre l’échangeur n°3-Trois Pigeons et l’échangeur n°5-Les Milles.

Au terme de 10 mois de travaux, l’élargissement de la plateforme routière, la reprise totale de la chaussée et des panneaux de signalisation adaptés, ont été réalisés. En parallèle, des travaux de lutte contre le risque incendie et de sécurité des agents de la DIR Méditerranée, ont été effectués.

Ouverte de façon permanente pour les lignes bus régulières, à une vitesse limitée à 70 km/h, elle permettra à ces derniers une meilleure efficacité (temps de trajet, régularité), en réduisant leur exposition aux embouteillages journaliers, notamment en heures de pointe.

Cette réalisation s’inscrit dans un programme plus général d’aménagement destiné à prioriser les bus sur les principaux axes de la métropole et s’inscrit dans le Contrat de Plan État-Région d’un montant de 30 millions d’euros, financé par l’État, la Région, le Département et la Métropole. Ainsi, en huit ans, plus de 15 kilomètres de voies d’autoroute réservées aux bus ont été aménagées sur le territoire métropolitain. Ce programme se poursuit jusqu’à la fin de l’année avec l’aménagement d’une quinzaine de kilomètres supplémentaires de voies comme celle-ci.

