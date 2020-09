Neuf personnes ont été placées en garde à vue mardi 22 septembre à Marseille dans l’enquête sur des soupçons de fausses procurations dans l’entre-deux tours des municipales à Marseille a révélé La Provence. a appris France Bleu Provence auprès du parquet, confirmant une information de La Provence. Ces personnes parmi lesquelles l’actuel maire Les Républicains des 11e et 12e arrondissement, Julien Ravier, ainsi qu’Yves Moraine, l’ancien maire LR des 6e et et 8e arrondissements et chef de l’ancienne majorité de Jean-Claude Gaudin. Les deux hommes étaient parmi les piliers des listes de Martine Vassal lors des dernières municipales.

Selon France Bleu Provence, les gardes à vue sont motivées par des chefs d’ « altérité de la vérité dans un document administratif », « faux et usage de de faux » et « altération de la sincérité d’un scrutin ». Mon client conteste toute implication dans ce dossier », a réagi hier soir l’avocat d’Yves Moraine, Me Erick Campana, contacté par La Provence.

Le directeur d’un Ehpad du quartier de Saint-Barnabé, dans le 12e arrondissement, est aussi en garde à vue. C’est dans son établissement que l’affaire des fausses procurations avait éclaté à la mi-juin en pleine campagne du second tour des municipales. Des informations de l’Oeil du 20h de France 2 avaient révélé qu’une cinquantaine de procurations auraient été frauduleusement obtenue auprès de pensionnaires d’un Ehpad du 12e arrondissement de Marseille

