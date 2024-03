Pour sa sixième édition, le festival de musique et de danse espagnole propose une programmation sous la thématique “Energies de Méditerranée”. Organisé par le Centre Solea de Marseille, en collaboration avec Arts et Musiques en Provence et l’EFA, l’Escuela de Flamenco de Andalucia, le festival Flamenco Azul s’est imposé au fil des années comme le rendez-vous incontournable des passionnés de flamenco. « La Méditerranée, en tant que région partagée par diverses cultures, offre un contexte géographique et historique propice à la création de ponts entre le passé et le présent, entre différentes communautés. Parmi ce bouillonnement culturel, le flamenco est, sans aucun doute, la forme artistique la plus aboutie » justifie l’organisateur sur la thématique choisie.

Du 29 mars au 28 avril 2024, plusieurs événements, des spectacles, tablaos, récitals, master-class, initiations, conférences, animations, scène ouverte et projections de films sont proposés au public dans différentes ville de la région : Marseille, Aix-en-Provence, Nice, Le Rove et Niolon, Avignon, Arles, Saint-Mitre Les Remparts, Ollioules, Port-de-Bouc, Grans, Dignes les bains et La Destrousse.

50 artistes sont attendus pour enflammer les scènes lors de 23 dates, venus des quatre coins d’Espagne et de France, parmi eux Andrés Marín, Antonio Molina el Choro, Cristina Hall, Clément Vieu, Laura Santamaría, Miguel el Rubio, Antonio Lizana, Juan Fernández, Susana Casas et Sara Sánchez. Le festival est aussi l’occasion pour les artistes locaux d’être mis en valeur : les musiciens de la communauté gitane, Luis de la Carrasca, ou encore, Céline Daussan.

