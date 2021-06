Dimanche 20 juin se tiendra le premier tour des élections régionales et départementales. Tout au long de cette journée, la rédaction de Gomet’ vous informe sur les dernières actualités via ses réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram, et notre site : réactions, taux de participation, infos de dernière minute …

A partir de 20h, vous pourrez suivre en direct l’annonce des résultats pour les deux élections grâce à nos cartes interactives et des infographies explicatives. Nous relaieront également les réactions à chaud du monde politique.

Après l’annonce des résultats, tout au long de la soirée, nos journalistes resteront mobilisés pour vous proposer des articles plus approfondis : analyse d’experts, éditos, synthèse des résultats et des réactions seront à lire sur Gomet’.

Liens utiles :



> [Data] La carte des candidats aux élections régionales

> Les résultats des élections sur le site du Ministère de l’Intérieur

> Le site de la Ville de Marseille