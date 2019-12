C’est officiel depuis lundi 9 décembre : Yvon Berland a reçu le soutien de La République en marche, et portera la bannière du mouvement présidentiel dans la cité phocéenne dans le cadre des prochaines élections municipales. L’ancien président d’Aix Marseille Université, qui mènera sa première campagne politique, se confie mardi 10 décembre dans les colonnes de La Provence, sur cette « grande responsabilité » qu’il porte désormais sur les épaules.

Le soutien LREM ? « Pas une fin en soi »

S’il est forcément conscient que sa campagne prend une nouvelle dimension avec le soutien de LREM, Yvon Berland n’affiche pas de triomphalisme outre-mesure : « Tout le monde me dit bravo, mais je n’ai rien gagné » déclare-t-il humblement. « On aura d’autant plus de chances de gagner si l’on s’associe » dit-il ensuite à l’adresse de Saïd Ahamada et de Jean-Philippe Agresti, ses concurrents malheureux dans la course au soutien LREM.

« On a besoin d’eux, insiste-t-il. L’intelligence collective nous permettra d’y arriver », terminant sur une note d’optimisme quant à la possibilité de voir le député LREM des Bouches-du-Rhône et le doyen de la faculté de droit d’AMU le rejoindre. D’ailleurs, la discussion est en cours avec le député Ahamada qui avait pourtant déclaré, il y a quelques semaines, qu’il maintiendrait sa candidature quoi qu’il arrive.

« C’est un moment historique » savoure en tout cas Yvon Berland, « les gens de la société civile savent que c’est possible ».