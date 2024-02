A quand remonte votre dernier passage dans une salle de classe ? Avec 100 000 entrepreneurs, vous pourriez vous y rendre bientôt ! Pourquoi ? Pour que les jeunes aient l’opportunité d’échanger avec un représentant du monde de l’entreprise comme vous, de poser leurs questions, d’imaginer leur orientation… et de gagner en confiance (comme le récent baromètre Jeunesse et confiance de Vers Le Haut présenté par Evocae a montré que c’était bien utile).

Transmettre la culture et l’envie d’entreprendre aux jeunes de 13 à 25 ans au moyen de témoignages d’entrepreneurs, voici la mission de 100 000 entrepreneurs, association d’intérêt général créée en 2007 par l’entrepreneur Philippe Hayat, son président. Ses trois axes prioritaires sont l’égalité des chances, la mixité dans le monde professionnel et la préparation au monde de demain. Présente dans 10 régions françaises dont la nôtre, l’association se charge de l’organisation des interventions en classes, en collège ou lycée, général, technologique ou professionnel, individuelles ou collectives. Par exemple, à Marseille en mars, des professionnels sont recherchés pour plusieurs dates dans divers établissements comme le collège du Sacré-Coeur et les lycées Frédéric Mistral, La Calade, Denis Diderot, Charles Peguy…

Le Professeur Ferran et sa classe en demi-groupe, crédit Ferran/Gomet’

Gomet’ a eu la chance de se rendre le 8 février au lycée Jean Perrin à Marseille, dans une classe de 1ère pour une intervention organisée par 100 000 entrepreneurs avec leur professeur de sciences physiques, et ainsi de répondre aux questions des élèves (de « qu’avez-vous vu d’extraordinaire dans votre parcours ? » à « combien gagnez-vous ? ») et d’évoquer avec eux les secteurs de leur choix : l’automobile, le bâtiment, le design, les technologies de l’information, l’énergie, autant de thèmes d’actualité dans la vie économique locale…

La durabilité est un thème important pour nos jeunes. Avec 100 000 entrepreneurs, les collégiens de l’établissement Germaine Tillon à Marseille ont pu rencontrer Delphine Defrance, directrice de la responsabilité sociétale d’entreprise du groupe Valgo, spécialisé dans la dépollution des sites et sols), qui a confié : « Ce fût un plaisir de présenter les métiers de la transition écologique à ces classes de troisième. Il est crucial d’inspirer ces jeunes générations en leur montrant que le champ des possibles est vaste, même s’il peut paraître intimidant. En présentant les opportunités dans l’entrepreneuriat et les métiers verts, nous contribuons à élargir leurs horizons et à nourrir leur passion pour un avenir durable. La présentation de nos métiers leur montre qu’il est possible d’agir concrètement à la préservation des écosystèmes. Et pourquoi pas d’envisager nos métiers comme des options de carrière. Les échanges étaient riches et les élèves curieux, de quoi susciter des vocations ? »

100000entrepreneurs.com

