Le Congrès mondial de la nature prend place du vendredi 3 septembre au vendredi 10 septembre, au parc Chanot à Marseille. La ville, quoiqu’entourée par la mer, riche de sa biodiversité terrestre et endémique, illustre aussi la difficulté de préserver et protéger la faune et la flore qui la compose, son climat, son patrimoine naturel.

Les Espaces Générations Natures, composés comme un « village de la biodiversité convivial et festif », sont ouverts au public et ont pour but de sensibiliser tout un chacun aux enjeux de la biodiversité et à la protection du climat. Ces espaces accueilleront des conférences-débats avec des experts, un terrarium géant, des expositions, ateliers, projections-débats, jeux, espaces immersifs et favorisant les expériences de réalité virtuelle.

À cette occasion, la Municipalité de la Ville de Marseille se met au vert pour toute la semaine au Parc Chanot et hors de ses murs. Le public pourra assister à l’inauguration du stand « Marseille demain, ville nature » à 10h15. Cette inauguration sera suivi d’une visite « Plongées virtuelles marseillaises » co-organisée par la Ville de Marseille, le Parc National des Calanques et Septentrion Environnement, situé dans le Palais de la Méditerranée – Hall 2. Benoît Payan, le maire de Marseille, s’exprimera ensuite au Pavillon France, en présence de Virginijus Sinkevicius, commissaire européen à l’environnement, et de Patricia Ricard, présidente de l’Institut océanographique Paul Ricard.

Le stand réunira ses animations sous trois grand thèmes touchant au territoire :

– La biodiversité terrestre et marine, et la trame verte et bleue ;

– La nature en ville et la désimperméabilisation des espaces publics ;

– L’agriculture urbaine et l’alimentation durable.

Dans ces mêmes espaces, 21 conférences gratuites et accessibles en ligne seront à retrouver sur le plateau Waste we can, un temps à part proposé par Synchronicity en partenariat avec la fondation Cap Ô Vert (les détails à retrouver ici). L’économie circulaire sera le fer de lance de ces conférences axées autour de l’économie circulaire, des conférences autour de la RSE dans le monde du sport, les industries du recyclage, les smart cities, la consommation éco-responsable.

À l’instar de Synchronicity, l’association Rapidd (Association pour le Promotion de l’Innovation et du Développement Durable) sous couvert de Planète Biodiv’ vous invite à assister à L’appel du Procès de Neptune de 15h à 16h30 samedi 4 septembre, une pièce qui mène la réflexion sur l’avancée du droit pour la protection de la biodiversité. Petits et grands pourront également aller à la rencontre de Polo le Poulpe, statue ou mascotte géante, fruit d’une collaboration entre l’artiste SK Lerner et plus de 500 enfants de la région Sud.



Retrouvez ci-dessous le détail de la programmation des animations, dont certaines sont accessibles en ligne.

En dehors du Parc Chanot, le congrès s’exporte jusqu’au club Pernod Ricard, situé sur le vieux-port. Tous les soirs à 18h du 3 au 10 septembre, des plateaux lives avec des personnalités y sont organisés, invitant les entreprises, acteurs et experts à échanger sur des thématiques diverses chaque soir. Samedi 4 septembre, la Ministre de l’environnement et du développement durable de Madagascar, Baomiavotse Vahinala Raharinrin et le directeur de l’Agence Française de développement sont notamment invités pour échanger autour du thème Biodiversité et changement : le défi africain ». Dimanche, les discussions s’articuleront autour de « L’eau douce : quelles solutions pour ne pas se retrouver à sec demain ? ».

Congrès Mondial de l’UICN

Du 3 au 10 septembre 2021

Parc Chanot

114 rond-point du Prado

13008 Marseille



> Le programme complet des Espaces Générations Natures

> Le détail du plan des animations selon le lieu



