Le Groupe La Poste Provence-Alpes-Côtes d’Azur s’inscrit dans le projet DIAMS (Digital Alliance for Aix-Marseille Sustainability) et équipe 300 véhicules de capteurs pour mesurer la pollution de l’air. Ce projet collaboratif, financé à 80% par des fonds européens et porté par la Métropole Aix-Marseille-Provence, est planifié jusqu’en 2022 pour améliorer la qualité de l’air en ville.

Comment mesurer les données récoltées ?

La mesure des données du projet DIAMS suit un enchaînement précis. Trois étapes sont nécessaires. La collecte, l’analyse et l’action. Après être collectées via des capteurs de mesure des particules fines dans l’air, les données sont analysées par une plateforme numérique pour être exploitées dans un plan d’actions partagé avec les parties prenantes du projet (entreprises, collectivités, associations…).

Suivant cette logique, le Groupe La Poste a placé les capteurs sur ses véhicules jaunes pour mesurer au cours des déplacements dans la métropole, le taux de particules fines de diamètre PM 2.5 (c’est-à-dire inférieur à 2.5 microns). Pour garantir la précision de la collecte, les équipes assurent le contrôle qualité des capteurs à l’entrée et à la sortie des parkings où les véhiculent stationnent.

Ensuite, les données sont intégrées dans la plateforme numérique de AtmoSud, une association de surveillance de la qualité de l’air, partenaire du projet Diams et agréée par le Ministère de l’Environnement, pour être organisées en une cartographie des zones plus ou moins polluées de l’air métropolitain.



Enfin, ces informations servent de supports au développement de nouveaux services territoriaux pour « Mieux respirer » selon l’adage du projet. Dephine Janicot, responsable du projet DIAMS au Groupe La Poste, assure à Gomet’ cet aboutissement : « les données qui seront récoltées serviront à échanger avec les collectivités pour améliorer les tournées de livraison en milieu urbain ».

La Poste dans une logique globale

Pour Delphine Janicot, il était « naturel » de participer au projet puisque le Groupe La Poste « souhaite participer à la dépollution des centres villes en s’impliquant dans la logistique urbaine ». Pour ce faire, l’entreprise a remporté un appel d’offre européen « en proposant une prestation d’installation de capteurs pour mesurer la qualité de l’air » avec son prestataire Pollutrack, qui produit ces capteurs. Ainsi, « les fonds européens alloués à La Poste dans ce projet » pourront financer les capteurs « pendant une année » poursuit la responsable.

« Nous avons la plus grande flotte de véhicules électriques au monde ». Delphine Janicot, responsable du projet Diams au Groupe La Poste

Au delà du projet DIAMS, La Poste propose une solution de mesure de qualité de l’air aux collectivités par sa filiale Geoptis. Impliqué dans la logistique et la dépollution urbaine, le groupe compte aujourd’hui « la plus grande flotte de véhicules électriques au monde » qui représente 30% de l’intégralité du parc « soit 49% en comptant les vélos à assistance électrique » évalue Delphine Janicot.

Repères :



La Poste en Région Sud



Près de 16 000 collaborateurs

4300 tournées de facteurs

3200 véhicules électriques

900 vélos à assistance électrique

2 sites de logistique urbaine Urby (Marseille et Nice)

1000 points de contact (bureaux de poste, poste relais…)





