Le rapport au travail change. Les nouvelles attentes, notamment des jeunes, sont multiples. Les entreprises tentent de s’adapter avec les valeurs de la marque employeur. Des défis à relever dans un contexte de tension sur le marché de l’emploi, du côté des techniciens comme des ingénieurs, dans l’hôtellerie-restauration comme dans l’industrie, la tendance vers le plein emploi inverse la donne du recrutement. Le prochain hors-série de Gomet’ est à paraître le 12 mai 2022 en version numérique et papier..

Création de nouvelles formations, multiplication des contacts et ouverture à l’alternance et au dialogue… Comment les entreprises appréhendent et s’adaptent à cette nouvelle donne ? Et inversement. Comment les écoles et les organismes de formation s’organisent pour répondre aux attentes des entreprises et du marché ? L’enseignement supérieur évolue avec plus de formation ouverte à l’apprentissage et à la formation continue.

