Le parti Les Républicains a dévoilé lundi 26 avril la majorité de ses candidats aux prochaines élections départementales qui doivent se dérouler les dimanches 20 et 27 juin. Comme le veut le scrutin, ce sont des binômes paritaires qui se présentent dans chaque canton. Lionel de Cala, le maire d’Allauch, lui même candidat, porte-parole de la campagne se plait à souligner le fort renouvellement de la liste LR des élections cantonales 2021 avec un total de 32 nouveaux noms sur 58 (14 à Marseille, 18 dans le reste du Département). Lionel de Cala se félicite également de la présence de nombreux maires sur les listes avec 21 premiers magistrats sur les 23 cantons distribués. Six cantons ne sont pas encore pourvus dont deux à Marseille.

Les Républicains aux départementales : la garde rapprochée de Martine Vassal

Le renouvellement constaté (voir la liste intégrale ci-dessous) préserve plusieurs personnalités incontournables de la majorité sortante dont de nombreux fidèles de la présidente sortante Martine Vassal qui elle-même se représente aux côté de Lionel Royer-Perreaut, le maire des 9e et 10e arrondissements de Marseille. On note ainsi la présence des sortantes Solange Biaggi, Laure-Agnès Caradec, Sabine Bernasconi ou encore Danielle Milon (canton de La Ciotat) et Marie-Pierre Callet (canton de Salon de Provence 1). Côté masculin, les fidèles de Martine Vassal sont également récompensés à l’instar d’Yves Moraine, Gérard Gazay, Richard Maillé, Henri Pons ou encore Eric Le Disses.

Document source : le communiqué de la fédération des Bouches-du-Rhône des Républicains

