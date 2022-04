Share on Facebook

Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Antony Lacanaud. Le fondateur du musée subaquatique de Marseille, au cœur de l’anse des Catalans (7e), nous explique les enjeux de ce projet à la fois artistique et environnemental. Les 19 sculptures en ciment marin sont « un réceptacle de la vie », nous explique Antony Lacanaud. Depuis un et demi, la biodiversité sous-marine se développe sur le site. Le projet n’est que temporaire, bien qu’il ait encore une douzaine d’année devant lui. L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

Les tartinades Crukles peuvent se déguster à l’apéro, ou en sauce dans le riz par exemple (crédit : BFM Marseille)

Dans la rubrique “actualité de la semaine” de Planète locale, on parle de la Revolution Fashion Week, un évènement mondial qui vise à s’interroger sur l’industrie du textile et à son impact sur l’environnement. Pour la première fois, une structure marseillaise s’est appropriée cette manifestation. Le réseau Fask a organisé une table ronde autour du “sourcing” de la matière dans la filière mode. En fin d’émission, Rémi Liogier présente l’objet de la semaine : une tartinade bio et provençale à base de légumes lacto-fermentés, mijotée par la société Crukles. La start-up est basée au Carburateur (15e). Chaque produit est concocté par le chef marseillais Julien Gandoulphe.

