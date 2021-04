Une affiche prônant la candidature d’Eric Zemmour aux présidentielles de 2022 accrochée au sommet d’un échafaudage sur le cours Mirabeau, à Aix-en-Provence, a réveillé un très mauvais souvenir à Gaëlle Lenfant. La conseillère municipale d’opposition, élue de la liste d’union de gauche Aix en partage, a publié un message sur Facebook, samedi 24 avril. Elle y livre un long témoignage, celui de sa rencontre, il y a quelques années, avec l’éditorialiste de CNews, à l’époque journaliste pour le journal Le Figaro. Un post accompagné du hashtag #balancetonporc : en effet, l’élue dit avoir été agressée par Eric Zemmour qui, ce jour là, l’aurait saisie par le cou et embrassée de force. « Je me suis trouvée tellement sidérée que je n’ai rien pu faire d’autre que le repousser et m’enfuir en courant. Trembler. Pleurer. Me demander ce que j’avais bien pu faire », se remémore Gaëlle Lenfant.

Gaëlle Lenfant : un instant « dégoûtant »

La vue de l’affiche a donc évoqué à l’élue un instant de sa vie « dégoûtant, qui [la] rend nauséeuse », écrit Gaëlle Lenfant. Entre temps, l’affiche d’Eric Zemmour a été retirée. Elle aurait été installée sur l’échafaudage par des partisans d’une candidature de l’éditorialiste à la présidentielle qui se seraient introduites sans autorisation sur le chantier.

