Organisé par CB News, le Grand prix des médias vient d’ouvrir sa campagne d’inscriptions jusqu’au 22 juillet prochain. Il vise à récompenser l’innovation dans les médias, tant sur le plan éditorial, digital, marketing ou commercial.

Pour participer, il faut proposer des créations produites entre mai 2019 et janvier 2020. Le concours est ouvert à tous les médias. Aux vingt catégories auxquelles il est possible de candidater s’ajoute la catégorie #Chiche ouverte à tout type de média (presse, télévision, radio etc.) pour leur permettre de présenter au jury leurs innovations et dispositifs d’adaptation mis en place pendant la crise sanitaire. Bonus : 20% des frais de dossier de la catégorie #Chiche seront reversés à L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.

A la clé pour le grand gagnant : une visibilité accrue sur les réseaux sociaux et des les versions papier et digitale de CB News pendant tout le mois de septembre. L’an passé, c’est le groupe Radio France qui avait remporté le grand prix lors de la 21e édition.

Les résultats du grand prix seront dévoilés début septembre, lors de la remise des prix.

