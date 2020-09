Comme annoncé lors de la conférence de presse sur le durcissement des mesures sanitaires par le préfet, l’Agence Régionale de Santé de la région Sud dévoile ce mardi 22 septembre, son plan de priorisation des tests de dépistage pour le Covid-19. « Pour fluidifier l’accès aux examens de dépistage, une doctrine de priorisation a été mise en place pour les patients demandant un test RT-PCR » présente le communiqué.

Les personnes concernées sont:

Les personnes ayant une prescription médicale

Les personnes symptomatiques

Les personnes-contacts à risque

Les professionnels de santé



Par conséquent, ne sont pas prioritaires « les tests à convenance personnelle » et « les tests demandés pour un voyage à titre privé » précise le communiqué.

Désengorger les laboratoires

Ce plan répond à l’intensification de la stratégie de dépistage du Covid-19. Selon le communiqué, la France fait partie des 10 pays au monde qui testent le plus; plus de 100 000 tests sont réalisés chaque semaine dans la région Sud. Car depuis la fin du mois de juillet, tout le monde peut bénéficier d’un test RT-PCR remboursé à 100 % par l’Assurance maladie et ce sans prescription médicale. Une situation qui a entrainé « une embolisation » des laboratoires de biologie médicale. L’allongement des délais de rendez-vous et du temps d’attente pour les retours des résultats ces derniers temps en témoignent.

Pour ce qui est de l’identification des « cas-contacts », soit les personnes ayant été en contact étroit avec une personne porteuse du Covid 19, l’ARS rappelle que leur repérage relève des professionnels de santé libéraux et de l’Assurance maladie. Ces derniers se chargent de les avertir par téléphone et de leur fournir un « bon de dépistage » pour acter leur prioritisation en laboratoire. En revanche, si une personne pense être un cas contact alors qu’elle n’a pas reçu d’appel, les autorités l’incite à avertir la personne positive pour qu’elle le signale à l’Assurance maladie.



L’occasion, aussi, pour l’ARS de préciser qu’un professionnel de santé n’est pas considéré comme un cas-contact dans la mesure où il est doté « de mesures de protections efficaces ».

Lien utile:



> Le site sante.fr recense les laboratoires où se faire dépister