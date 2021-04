Pour ce premier week-end confiné, Gomet’ vous propose des événements en extérieur. Retrouvez une exposition photo au Palais de la Bourse de Marseille, une balade au Fort Saint Jean, des conférences pour inventer le monde de demain ou encore une visite au Château de Berne.

Dix photojournalistes à l’honneur au Palais de la Bourse

Le photojournalisme est à l’honneur sur les grilles du Palais de la Bourse à Marseille.

Pour cette édition 2021 du Prix du photojournalisme, le Club de la presse Marseille-Provence Alpes du Sud a récompensé le travail de l’américain Daniel Cole, photographe installé à Marseille.

L’exposition est à retrouver jusqu’à fin mai.

« Inventer ensemble le monde de demain »

Avec pour thème « Renversens », le TEDxCanebière organisé le 10 avril de 16h à 18h puis de 19h à 21h a pour mission de mettre en valeur et encourager les actions locales pour un changement sociétal.

« Renversens » est un néologisme créé pour l’occasion qui signifie « trouver le sens dans le chaos ». Ce TEDx mettra à l’honneur les acteurs locaux et régionaux qui s’engagent concrètement pour le changement de paradigme social, économique et sociétal qui est en marche.

8 talks pour 9 conférences : soutenir la transformation des entreprises, créer des modèles de production

durable, vivre et faire face ensemble dans un mode polarisé, trouver les modèles économiques

et les énergies de demain, (re) trouver la connexion à la nature.

Le Crédit Agricole Alpes Provence est partenaire de cet événement.



De l’art dans l’espace extérieur du fort Saint-Jean

Bien que le Mucem soit fermé jusqu’à nouvel ordre, les espaces extérieurs du fort Saint-Jean restent ouvert au public.

Jusqu’au 15 avril, vous pourrez vous aventurer sur L’Île : un parcours d’images, une promenade dans les œuvres de Yohanne Lamoulère, photographe.

Une visite dans un château d’exception

Le Château de Berne a réouvert ses portes le 6 avril : l’occasion de (re)découvrir ce lieu hors du temps où la magie opére, à chaque fois. Ce havre de paix dôté d’un hôtel 5 étoiles Relais & Châteaux, d’un vignoble et pour cette nouvelle année, de villas privatives.

Pour les gourmands, épicuriens, amoureux de la nature, sportifs, et tous les autres (oui, vous aussi), l’expérience se poursuit au restaurant étoilé Le Jardin de Berne, dans l’incroyable potager de 700m2 (vous pouvez piquer les tomates), autour des 3 piscines du domaine, à la cave de dégustation pour découvrir les cuvées du domaine, ou lors d’une randonnée dans le parc.