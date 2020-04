Share on Facebook

La pression monte depuis plusieurs semaines. La vague Didier Raoult dans les médias et les réseaux sociaux aura finalement convaincu Emmanuel Macron de faire le déplacement à Marseille. Le Président de la République a surpris tout le monde en décidant à la dernière minute jeudi 9 avril d’aller s’entretenir en personne avec Didier Raoult. Une visite surprise qui a démarré à 15h45 pour se finir en début de soirée après 19h.

Didier Raoult aurait dévoilé ses derniers résultats à Emmanuel Macron

Si les médias n’ont pas été invités à suivre Emmanuel Macron lors de sa visite, quelques images ont fuité sur les réseaux sociaux. Apparemment, le président de la République a rencontré les équipes de Didier Raoult et visité les installations de l’IHU.

Il aura également parlé du fameux traitement combinant hydroxychloroquine et azithromycine, autant controversé par la communauté scientifique que plébiscité sur les réseaux. Selon le journal Les Echos, Didier Raoult aurait dévoilé les résultats de sa dernière étude sur plus d’un millier de patients.

Muselier et Vassal applaudissent

Les politiques locaux, du camp Les Républicains essentiellement, ont également profité de l’occasion de la visite d’Emmanuel Macron pour réitérer leur soutien au protocole de Didier Raoult. Sur BFMTV, la présidente du Département et candidate à la mairie de Marseille, Martine Vassal a estimé que « la visite du président est une reconnaissance pour le travail du professeur Raoult (…) On a toujours été en retard depuis le début, il faut prendre tous les dispositifs existants pour combattre ce virus (…) On est très fier de voir que notre territoire est reconnu à sa juste valeur », s’est-elle félicitée.

Peu de temps après, Renaud Muselier, président de la Région Sud et premier supporter de Didier Raoult a salué la visite du Président : « Les messages envoyés par Raoult et ses études ont été entendus. C’est une excellente nouvelle. Que le président viennent écouter le professeur Raoult sans intermédiaire, sans filtre, c’est une décision de bon sens. Il des décisions difficiles à prendre pour la suite du confinement. J’espère que le Pr Raoult pourra l’éclairer », a-t-il déclaré.

