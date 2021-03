Share on Facebook

Pour fêter l’arrivée des beaux jours, nous avons repéré quelques événements pour vous. Un programme éclectique, qui peut donner des idées aux amateurs de biodiversité, musique et cinéma…

Un échange de plantes pour fêter l’arrivée du printemps

Les Ateliers Blancarde, association à l’origine de la création d’un tiers-lieu d’expérimentation artistique, social et solidaire, propose dimanche 28 mars un échange de plantes. De 10h à 13h, vous pourrez amener une ou plusieurs plantes et les échanger avec d’autres personnes. Un moment propice à l’échange, où vous pourrez transmettre vos connaissances et encourager la biodiversité.

Même si vous n’avez pas de plante à échanger, vous êtes tout de même invités.



Une marche revendicative et festive pour le climat

Deux ans après la Convention citoyenne pour le climat qui avait réuni 150 citoyens, pour proposer 149 mesures pour répondre aux objectifs posés par la Cop 21 de réduire d’au 40% les émissions de gaz à effet de serre (d’ici 2030, par rapport à 1990), de nombreux collectifs en appellent aux citoyens à descendre dans la rue pour manifester contre la Loi Climat, qui n’a pas ou peu retenu les propositions de la Convention citoyenne, et qui dès lors n’est pas à la hauteur des enjeux.

Le rendez-vous est fixé à 14h sur la place Castellane, dimanche 28 mars.



L’appel à la mobilisation a été lancé par : Alternatiba Marseille, Amis de la Terre Provence, ANV COP 21 Marseille, ATTAC Marseille, Extinction Rébellion Marseille, FNE PACA, Greenpeace Marseille, Low-Tech Lab Marseille, Oxfam Provence, Résistance à l’Agression Publicitaire Marseille, Solidaires 13, Youth For Climate Marseille, Zero Waste Marseille.

Un festival en ligne : Aflam, pour faire rayonner les cultures arabes

Du 26 mars au 4 avril 2021, Aflam – les rencontres internationales de cinéma, propose une programmation de 20 films et de 3 podcasts afin de mieux comprendre les enjeux des sociétés contemporaines arabes et les conditions d’exil.

Récits de luttes, paroles de cinéastes sont à l’honneur.



Des interprétations de Schumann et de Chopin en ligne

Le Festival de Pâques d’Aix-en-Provence propose chaque soir à 20h30 du 27 mars au 11 avril de nombreux concerts en ligne.



Samedi 27 mars à 20h30, le festival invite le public à un live d’Alexandre Kantorow au piano avec l’Orchestre philarmonique du Luxembourg. L’orchestre interprétera le Concerto pour Piano n° 2 de Frédéric Chopin et la Symphonie n°3 Rhénane de Robert Schumann.

Le concert est à retrouver en ligne ici et sera retransmis en direct sur Radio Classique.



10 ans après : mieux saisir le soulèvement syrien

L’association Souria Houria oeuvre pour la démocratie, les libertés et les droits de l’homme en Syrie. À l’occasion des dix ans du soulèvement syrien, l’association propose de nombreux rendez-vous jusqu’au 11 avril.



À 20h30, le samedi 20 mars, a eu lieu une mise en lecture, en images et en musique des contenus issus du site « Mémoire créative de la révolution syrienne » afin de mieux saisir le soulèvement populaire qui a marqué le début de la révolution. Ensuite, une table ronde décryptera les effets économiques, géopolitiques et culturels de ces dix années de conflits.

Avec Sana Yazigi,Agnès Levallois et Yves Aubin de la Messuzière. Un débat accompagné en lecture et musique par le duo Catherine Vincent et Mohamed Al Rashi et modéré par Jean-Pierre Perrin, journaliste à Mediapart (partenaire du débat).



L’événement a été diffusé sur la chaîne Youtube et la page Facebook du Mucem.



