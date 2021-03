Nous avons eu la chance de visiter ce jeudi la très dynamique poste Colbert, fraîchement rénovée après quatre ans de travaux. Les salariés, qui n’avaient plus accès au site depuis 2012, ont pu réintégrer la structure en novembre dernier. Christine Bord Le Tallec, déléguée régionale du groupe La Poste, et Daniel Idiart, directeur régional de Poste Immo, nous ont guidé au cœur de ce bâtiment de la fin du XIXè siècle, imaginé à l’époque par l’architecte Joseph Huot, et dont l’histoire a été préservée.

Presque quatre ans de travaux

Une seule consigne, deux directives : respect du patrimoine et modernité. Avec 25 millions d’euros de budget, la rénovation de la poste Colbert était l’un des projets les plus ambitieux de ces dernières années à Marseille. « Nous voulions conserver un site en cœur de ville et contribuer à l’éclat de Marseille », a déclaré jeudi Christine Bord Le Tallec en introduction de la visite. La réhabilitation du bâti de 12 900 mètres carrés, confiée à Roland Carta, devait absolument « établir une connexion entre deux histoires, celle de ce bâtiment du XIXeme siècle, et celle du service public qu’est La Poste », a expliqué le célèbre architecte dans une vidéo de présentation. L’enveloppe extérieure de la poste Colbert, une façade style art nouveau, a été parfaitement conservée.

Les travaux ont commencé en 2017 et se sont achevés en novembre 2020. « C’est une rénovation exemplaire, se félicite Daniel Idiart, nous avions une volonté de faire confiance aux entreprises locales, c’est pourquoi elles représentent 97% des cinquante sociétés mobilisées ». Le projet s’inscrit également dans une démarche écologique et durable puisque le bâtiment a reçu quatre labellisations environnementales. Aujourd’hui, 385 postiers sont installés dans les bureaux de l’Hôtel des Postes de Marseille.

La poste Colbert : une structure moderne et dynamique

C’est une véritable fourmilière. En plus des postiers, la structure rassemble désormais onze directions de l’entreprise réparties sur plusieurs étages de bureaux. Les 37 salles de réunion portent toutes un nom de quartiers marseillais (salle Noailles, salle Joliette etc.). La poste Colbert abrite également un restaurant d’entreprise, une cafétéria, deux terrasses, un parking souterrain et un parking vélo. Le bâtiment, qui n’est plus accessible aux marseillais depuis 2009, va enfin pouvoir accueillir du public à travers plusieurs services.

Un espace de coworking de 500 mètres carrés opéré par Sartway, filiale de Poste Immo, proposera début mai des services adaptés aux nouveaux usages des entreprises. Il est notamment destiné aux PME, PMI, grands groupes, travailleurs indépendants, salariés en télétravail ou voyageurs d’affaires. La Poste Colbert dispose enfin d’un centre pour permettre aux jeunes de passer l’examen du code de la route (ECR). Il propose 52 sessions de 12 places par semaine du lundi au samedi.

