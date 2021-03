La Ville de Marseille fait un court bilan de sa politique vaccinale dans un communiqué publié aujourd’hui.

Lancé le 18 janvier dernier, le plan municipal de vaccination a à son actif 30 000 injections et 3 grands centres vaccinaux qui s’ajoutent au Centre de Vaccination International (5eme arrondissement) : l’un à l’Hôtel de Ville, l’autre à la mairie de secteur des 6eme – 8eme arrondissement Villa Bagatelle et le dernier, installé le 15 mars dernier dans le stade Vélodrome.

De 1250 injection par jour, le « vaccinodrôme » du stade devrait passer à 2100 en avril pour atteindre 4000 injections par jour mi-avril, annonce le communiqué.

Pour soutenir cette politique vaccinale, l’ex-maire éphémère de la Ville et désormais adjointe à la Santé Michèle Rubirola en appelle à l’État : « Nous demandons à l’État de fournir encore plus de vaccins pour étendre notre campagne au plus grand nombre. Tous ceux qui le souhaitent doivent pouvoir se faire vacciner dans les meilleurs délais ».

« La seule issue est la vaccination » ajoute celle qui s’était faite vacciner dès le 5 janvier.

Un volontarisme qui n’est pas sans rappeler la prise de parole cette semaine de la maire de Paris Anne Hidalgo réclamant une vaccination pour tout le monde.

Masques gratuits et dépistage

Outre sa politique vaccinale, la Ville se félicite de son bilan en matière de lutte contre le covid.

« Avec le soutien du Bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM), la municipalité (…) a déployé de nombreux dispositifs de soutien aux Marseillaises et aux Marseillais : fourniture de masques, tests de dépistages, vaccinations, aide aux plus démunis, aides aux commerçants… » affirme le communiqué, avançant le chiffre de plus d’un million et demi de masques homologués distribués. 700 000 ont été mis à disposition des écoles, auxquels s’ajoutent plus de 200 000 foyers, personnes isolées ou dans le besoin, indique la mairie.

Elle évoque aussi plus de 23 000 tests de dépistage auprès des habitants, des résidents d’Ehpad ou de foyers et dans les écoles.

Liens utiles :



> Aix Marseille Université : les personnels invités à s’inscrire pour une vaccination début avril

> [Le chiffre] La vaccination s’accélère dans la Région Sud

> Renaud Muselier veut prioriser la vaccination des jeunes et des étudiants