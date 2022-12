Dernier week-end avant celui de Noël, et finale de la Coupe du Monde ! Tournoi solidaire pour ceux qui boycottent la Coupe du Monde, nouvelle exposition, karaoké géant, souper géant et autres dans notre agenda.

[Exposition] Une nouvelle exposition à Marseille

Une des peintures de l’artiste. (Crédit : DR)

Le musée Regards de Provence présente une nouvelle exposition qui a ouvert mercredi dernier dans le cadre de ses 10 ans. L’exposition rend hommage à Vincent Bioulès, un peintre de Montpellier ayant beaucoup travaillé sur Marseille et les paysages méditerranéens. Le musée le décrit comme ceci : « Dans ses visions de la côte marseillaise, du littoral de l’Occitanie (Carnon, Palavas, Grau du Prévost, l’Etang de l’Or), ou du golfe de Saint Tropez (La Ponche), Bioulès met en valeur l’architecture qui les encadre et les ambiances qui s’en dégagent, mêlant une palette audacieuse qu’il agence en virtuose de la couleur et de la lumière dans des formats généreux. »

Du 14 décembre 2022 au 21 mai 2023

Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h



Billet expositions temporaires. Plein tarif : 8,50€. Tarifs réduits : 7,50 € – 6,50€ – 5,70€ – 4,00 € – 3,00€.

Inscription sur réservation au info@museeregardsdeprovence.com ou au 04 96 17 40 40



Musée Regards de Provence

Allée Regards de Provence

13002 Marseille

[Sport] Un tournoi solidaire le jour de la finale de la Coupe du Monde

L’affiche de l’évènement. (Crédit : DR)

Un tournoi de foot solidaire, inclusif, bas carbone, festif et ouvert à tous organisé par un collectif d’associations (Entourage, Apels, Must), des porteurs de projet engagés (ballons recyclés Vista, équipements Sportingoodz) et la mairie du 6 & 8. Ensemble, ils ont voulu créer un moment convivial, aux valeurs différentes de celles mises en avant par la coupe FIFA. Allez-y donc en tant que joueur ou simple supporter !

Dimanche 18 décembre de 11h à 15h

Équipes mixtes (âges, genres, niveaux) de 7 contre 7

Inscription gratuite mais obligatoire sur le site web de l’événemen

Lots à gagner (alignés avec les valeurs de l’événement)

Ravitaillements sur place



Stade Gaston Flotte

82 Rue du Commandant Rolland

13008 Marseille

[Marché] Marché de Noël paysan, bio et local

Affiche de l’évènement. (Crédit : DR)

Un évènement pour soutenir les paysans de notre région après les périodes de sécheresse, de canicules et d’inflation. A l’occasion des « distributions mutualisées » entre leurs 32 Associations de Maintien de l’Agriculture Paysanne, le réseau des Paniers Marseillais organise en partenariat avec la Maison à vivre Les Jardins d’Haïti un marché de Noël de ses paysans locaux, et bio ! Plus de 500 produits de 23 producteurs ! Noix et dérivés des Hautes-Alpes, châtaignes et confitures d’Ardèche, safran du Garlaban, cafés et thés équitables, tisanes de plantes du pays d’Aix, vins de la haute vallée de la Durance, viandes des Alpilles, miels et fromages de brebis, produits cosmétiques et d’entretien produits à Aubagne, épices et aromates de la vallée du Buëch, poissons marseillais, coquillages de Camargue… Venez donc acheter ou cuisiner des bons produits bio et équitables pour les fêtes de fin d’année, et peut-être en offrir à vos proches !

Samedi 17 décembre de 9h à 13h



Les Jardins d’Haïti – Square Hopkinson

13004 Marseille (accès par Blancarde via métro, tram, bus, train)

[Musique] Un karaoké géant à Aix

Image d’illustration. (Crédit : DR)

Un grand karaoké de Noël avec un écran géant sur les Allées provençales vous attend samedi ! Au programme : années 80, 90 et classiques de Noël. A Aix, samedi, il y aura aussi la parade des cygnes en déambulation de 14h30 à 18h30. Le Père Noël sera présent dans les Allées pour distribuer des sucreries. La collecte solidaire de jouets, en partenariat avec l’association Remise en jeux, se poursuivra. L’Atelier S continuera de proposer des idées cadeaux originales. en face de Maisons du monde.

Samedi 17 décembre de 16h à 20h



Esplanade Cézanne

Aix-en-Provence

[Marché] Marché du Gros Souper à Saint-Rémy-de-Provence

Affiche de l’évènement. (Crédit : DR)

Le marché est petit et limité aux producteurs et créateurs qui permettent aux provençaux de fêter Noël selon son sens le plus profond. Pour le réveillon, la tradition veut que la famille et les amis se réunissent pour déguster ensemble le « Gros Souper » et ses 13 desserts. Sur le marché dédié à cette coutume, on trouve tout ce qu’il faut pour préparer un vrai repas de la nuit de Noël en Provence. Le « Gros Soupa », soit un repas « maigre » (c’est à dire sans viande rouge ou blanche), se compose de poissons, escargots, légumes traditionnels, huiles d’olive régionales… En se baladant au milieu des chalets de producteurs, on écoute et découvre les recettes simples et les conseils des anciens pour réussir ce repas provençal. En partant, on n’oublie pas de se procurer les incontournables 13 desserts pour finir dans la plus pure tradition. Dans la tradition provençale, le gros souper est servi le soir de Noël, avant de se rendre à la messe de minuit.

Du 16 au 18 décembre



Saint Rémy de Provence

Place de la Mairie

[Noël] Noël au village à Saint-Mitre-les-Remparts

Affiche de l’évènement. (Crédit : DR)

Les 17 et 18 décembre, c’est Noël sur la Place Neuve ! De nombreuses animations gratuites à découvrir entre 14h et 19h le samedi : promenades en calèche et en poneys, photos de Noël, parades de mascottes, jeux pour enfants, chalets gourmands, animation musicale, trampoline, marrons chauds… Le dimanche de 10h à 13h, les mêmes animations se dérouleront, en plus de l’arrivée du Père Noël avec ses lutins (photos et bonbons). En présence notamment des parents d’élèves des écoles Vaillant et Rostand, du Comité des Fêtes, de Peppy School, et de l’association JAIME.

Animations samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 13h



Place Neuve

Saint-Mitre-les-Remparts