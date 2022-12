Les Maronneuses veulent casser les codes et démocratiser le monde de la cosmétique avec des produits inédits, naturels et sensoriels. Les co-fondatrices de la marque “fun et 100% Provence”, Cécile Montmeza et Léa Carbonne, ont créé leur société en mai 2022 et sont aidées par tout un éco-système.

A terme elles souhaitent développer leur gamme de produits qui comprend aujourd’hui un masque hydratant et un exfoliant. Elles proposent d’ailleurs un coffret spécial en cette fin d’année.

Les Maronneuses voient plus loin et souhaitent également disposer de leur propre laboratoire de production. Mais avant cela, il faut gérer la trésorerie. Justement, Les Maronneuses interrogent notre partenaire Matthieu Capuono, directeur associé du cabinet Crowe Ficorec : « Comment améliorer son flux de trésorerie ? » Les Maronneuses dans la data room, c’est maintenant !

Les Maronneuses Cécile et Léa avec Matthieu Capuono sur le plateau de Data Room (Crédit JYD/Gomet’)

