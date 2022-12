Share on Facebook

L’Épopée, le tiers-lieu du quartier Sainte-Marthe (14e), est un creuset de 12 000 m2 où associations et entreprises s’installent. Les grands groupes veulent y développer leurs activités sociales comme la CMA CGM avec sa fondation. Et BNP Paribas lui emboîte le pas. La direction sud-est a inauguré le 2 décembre son « QG de l’égalité des chances » à l’Épopée. Un espace qui accueillera cinq associations, Arborescence, L’Atelier de la langue Française, Les Déterminés, Nos Quartiers ont du Talent et 100 000 Entrepreneurs réunies dans la lutte contre les inégalités d’accès à l’emploi, l’apprentissage et l’entrepreneuriat.

« Ce nouvel espace au sein de l’Epopée contribue à révéler et faire grandir les associations du territoire qui œuvrent à la création de lien social. Nous sommes fiers d’y accueillir ces 5 associations particulièrement actives à Marseille et dans tout le Sud-Est de la France pour permettre à chacune d’elle d’exercer leurs activités et de continuer à développer leurs projets. », explique le directeur de l’engagement d’entreprise de BNP Paribas, Antoine Sire.

Les 18 associations du Sud-Est du « Projet Banlieues » de BNP Paribas

Plus largement dans la région sud-est, BNP Paribas soutient 18 associations dans le cadre du « Projet Banlieues » lancé en 2005, à la suite des émeutes. Ce programme de la Fondation BNP Paribas vise à soutenir les associations mobilisées pour l’éducation et l’insertion professionnelle dans les quartiers prioritaires de la ville. « Nous avons souhaité à cette occasion réunir les 18 associations lauréates pour le Sud Est de l’édition 2022 du Projet Banlieues. Elles font un travail formidable pour la cohésion et l’inclusion sociales aux côtés de nos équipes mobilisées sur le terrain pour accompagner cet écosystème associatif. », poursuit le directeur.

Les 18 associations du projet Banlieues de BNP Paribas Sud-Est

A l’occasion de l’édition 2022 de ce dispositif, la Fondation BNP Paribas lance le Prix Projet Banlieues pour révéler trois associations locales de proximité.

