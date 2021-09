C’est le quatrième événement de France. La Foire de Marseille bat son plein pour son ouverture le 24 septembre au Parc Chanot. Depuis 1924, cet événement est un pont entre l’été et l’automne, entre les vacances et la rentrée. Une effervescence palpable, la joie de se retrouver autour des thématiques du quotidien : les produits des terroirs, des senteurs d’ailleurs, de la mode, des livres… Le maire de Marseille, Benoît Payan, accompagné de plusieurs adjoints dont Michèle Rubirola, Christine Juste et Joël Canicave, a coupé la bandelette bleu blanc rouge pour l’inauguration. Un symbole d’autant plus fort qu’il illustre la période « révolue » de la crise sanitaire, qui a mis la Foire entre parenthèse en 2020. Si le pass sanitaire reste obligatoire, la Safim, organisateur historique de la Foire de Marseille, a opté pour la gratuité cette année.

Deux nocturnes seront organisées les vendredis 24 septembre et 1er octobre. Le 1er octobre, un showcase sera animé par Radio Star où le parrain Christophe Maé et l’ancien footballeur de l’Olympique de Marseille, Éric Di Meco se produiront. Éric Di Meco ne jouera pas au ballon rond. Il jouera de guitare aux côtés de son groupe de rock « Osiris » qui reprend le répertoire du légendaire « Oasis ».

Informations pratiques



En semaine : de 10h à 19h

Le week-end : de 10h à 20h



Deux soirées gourmandes

Vendredi 24 septembre et Samedi 2 octobre jusqu’à 23h



